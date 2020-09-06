Torcida invade treino do Figueirense para cobrar atletas; Assista

Crédito: Divulgação/Figueirense

O clima esquentou no Figueirense. Após a derrota diante do Paraná, a torcida do Figueirense perdeu a cabeça e invadiu o treino do último sábado para cobrar atletas e comissão técnica.De acordo com as informações, cerca de 34 atletas estavam no gramado quando a invasão ocorreu. Irritados com a falta de resultados, eles avançaram nos jogadores e soltaram rojões em direção aos jogadores.

Segundo o Figueirense, cinco pessoas ficaram feridas e atendidas pelos médicos do clube catarinense.

A polícia foi acionada, mas quando chegou ao local o grupo de torcedores já haviam se retirado do Orlado Scarpelli.

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