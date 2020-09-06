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futebol

Torcida invade treino do Figueirense para cobrar atletas; Assista

Insatisfeitos com a queda de rendimento da equipe, um grupo de torcedores invadiu o Orlando Scarpelli e deixou cinco feridos...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 19:11
Crédito: Divulgação/Figueirense
O clima esquentou no Figueirense. Após a derrota diante do Paraná, a torcida do Figueirense perdeu a cabeça e invadiu o treino do último sábado para cobrar atletas e comissão técnica.De acordo com as informações, cerca de 34 atletas estavam no gramado quando a invasão ocorreu. Irritados com a falta de resultados, eles avançaram nos jogadores e soltaram rojões em direção aos jogadores.
Segundo o Figueirense, cinco pessoas ficaram feridas e atendidas pelos médicos do clube catarinense.
A polícia foi acionada, mas quando chegou ao local o grupo de torcedores já haviam se retirado do Orlado Scarpelli.
Tabela
Após a eliminação precoce no estadual (quartas de final), o Figueirense não começou a Série B de forma positiva e aparece na 16ª colocação, com 5 pontos. placeholder

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