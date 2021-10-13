Torcida Independente do São Paulo critica saída de Crespo e se opõe à possível vinda de Rogério Ceni

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Nesta quarta-feira (13), o treinador Hernán Crespo chegou a um acordo com a diretoria do São Paulo para o término de seu contrato. Com a notícia da saída do argentino, torcedores rapidamente se manifestaram e, minutos após a divulgação do acordo, a 'Torcida Independente', principal organizada do Tricolor se posicionou contra a decisão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em nota feita pela torcida organizada, terminar o vínculo com o treinador Hernán Crespo foi a 'pior decisão possível'. No texto, críticas duras foram feitas à diretoria, além de repúdio à contratação de Rogério Ceni, ídolo do clube como jogador e atualmente treinador livre no mercado.

Confira a nota:

Crespo caiu.

A pior decisão possível.

O mesmo grupo que entregou um Brasileiro, agora derruba um técnico estrangeiro, cheio de boas intenções e preparadores com o que existe de melhor, em graduação mundial. Era a única vanguarda que existia no time.

Era.

Foi culpado por alguns, que não conhecem os bastidores e não entenderam que o time não corria mais. De novo. Sem contar o DM que não presta, junto da máfia intocável da Barra Funda.

É fácil culpar os gringos!

Bando de vagabundos, o pior grupo da história do São Paulo FC. De experientes a base.

Salvo raras exceções que valorizamos.

O negócio agora é o seguinte.

Volta Rogério Ceni?

Primeira coisa, se acontecer: queremos declaração pública de "desculpa", quando diminuiu nossa torcida diante dos cariocas. Não adiantou puxar o saco, "M1to"?

Agora volta o "ídolo"? Ídolo foi o jogador. O técnico ainda é zero história e deve pedido de perdão.

E poucas, se chegar, só assume se conversar com a torcida antes.

Belmonte é medíocre! Diretorzinho patético. Ou a torcida tem acesso ao diálogo com a diretoria e o elenco paneleiro, ou a cabeça do diretor vai ser pedida, em cada jogo.

Casares? Assume quando a crise do São Paulo?