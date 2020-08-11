Torcida escolhe homenagem a Telê para ônibus oficial do São Paulo

O novo ônibus oficial do São Paulo, que leva a delegação aos seus destinos, foi escolhido e será uma homenagem a Telê Santana. O layout foi chamado de “Mundiais 92/93” e teve 51% dos votos dos torcedores.
- O torcedor tricolor escolheu, e o modelo vencedor foi o "Mundiais 92/93", uma homenagem para agradecer quem sempre viveu o São Paulo FC: Telê Santana – complementa o post.O ônibus, nomeado “Expresso Tricolor”, terá dois andares e é inspirado nas conquistas dos Mundiais de Clubes dos anos de 1992 e 1993, quando o São Paulo era comandado pelo técnico Telê Santana. O treinador ainda venceu as Libertadores daqueles anos, Paulistas, Recopa, Brasileiro e outros títulos.
Confira abaixo o vídeo divulgado nas redes sociais: