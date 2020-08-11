Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcida escolhe homenagem a Telê para ônibus oficial do São Paulo

Com 51% dos votos, o “Expresso Tricolor” terá layout inspirado nas conquistas dos Mundiais de 92 e 93, quando a equipe era comandada pelo técnico; confira vídeo...
LanceNet

Publicado em 

11 ago 2020 às 14:15

Crédito: Desenho em referência aos Mundiais de 1992 e 1993 foi escolhido pela torcida (Reprodução/Twitter
O novo ônibus oficial do São Paulo, que leva a delegação aos seus destinos, foi escolhido e será uma homenagem a Telê Santana. O layout foi chamado de “Mundiais 92/93” e teve 51% dos votos dos torcedores.
- A torcida escolheu e agora terá o Expresso Tricolor que merece. Com 51% dos votos, conheça agora o novo ônibus oficial do São Paulo Futebol Clube. Um ônibus do Tricolor, feito para o torcedor! – inicia a postagem das redes sociais.
- O torcedor tricolor escolheu, e o modelo vencedor foi o "Mundiais 92/93", uma homenagem para agradecer quem sempre viveu o São Paulo FC: Telê Santana – complementa o post.O ônibus, nomeado “Expresso Tricolor”, terá dois andares e é inspirado nas conquistas dos Mundiais de Clubes dos anos de 1992 e 1993, quando o São Paulo era comandado pelo técnico Telê Santana. O treinador ainda venceu as Libertadores daqueles anos, Paulistas, Recopa, Brasileiro e outros títulos.
Confira abaixo o vídeo divulgado nas redes sociais:

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados