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Copa do Brasil

Torcida do Vitória esgota ingressos para jogo contra o Figueirense

Jogo acontece nesta terça-feira, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 23:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 23:16
Torcida do Vitória Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
Torcida do Vitória esgota ingressos para jogo contra o Figueirense
O Salvador Costa vai estar cheio, nesta terça-feira, para o jogo único da segunda fase da Copa do Brasil 2020 entre Vitória-ES e Figueirense. No fim da noite desta segunda-feira, a diretoria do clube alvianil informou que todos os ingressos de arquibancadas, destinados à torcida mandante (aproximadamente 2000), foram esgotados na venda antecipada.
Agora, apenas seis entradas para as cadeiras estão disponíveis no site www.lebillet.com.br ao preço único de R$ 100 (cada).
Para a torcida do Figueirense, a partir das 19h as bilheterias do estádio vão iniciar as vendas dos últimos 150 ingressos de arquibancadas. Os preços são: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).
Terão direito a usufruir do direito de pagar metade do preço no ingresso os elegíveis para a política de meia-entrada, como idosos e doadores de sangue.

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