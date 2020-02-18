Torcida do Vitória Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

Your browser does not support the audio element. Torcida do Vitória esgota ingressos para jogo contra o Figueirense

O Salvador Costa vai estar cheio, nesta terça-feira, para o jogo único da segunda fase da Copa do Brasil 2020 entre Vitória-ES e Figueirense. No fim da noite desta segunda-feira, a diretoria do clube alvianil informou que todos os ingressos de arquibancadas, destinados à torcida mandante (aproximadamente 2000), foram esgotados na venda antecipada.

Agora, apenas seis entradas para as cadeiras estão disponíveis no site www.lebillet.com.br ao preço único de R$ 100 (cada).

Para a torcida do Figueirense, a partir das 19h as bilheterias do estádio vão iniciar as vendas dos últimos 150 ingressos de arquibancadas. Os preços são: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).