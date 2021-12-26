Torcida do São Paulo registra terceira maior média da história no Morumbi

Apesar de ter poucos jogos no Morumbi nesta temporada, a torcida do São Paulo fez bonito. Este ano foi a terceira melhor média de público na história como mandante. De acordo com postagem do próprio São Paulo, 28.239 torcedores compareceram. A média de torcedores foi a terceira maior da história, só sendo superada pelos anos de 2017 (33.635) e 2018 (29.566). O São Paulo registrou o feito nas redes sociais.
- Em 2021, nos oito jogos com público no Morumbi, a torcida tricolor registrou a terceira maior média da história do São Paulo: 28.239 torcedores por jogo. A marca foi superada apenas pelas temporadas de 2017 (33.635) e 2018 (29.566). #TorcidaQueConduz - escreveu o clube nas redes sociais. O Tricolor realizou oito jogos em casa após a liberação do público nos estádios. Foram quatro vitórias (Corinthians, Internacional, Sport e Juventude), três empates (Santos, Ceará e Athletico-PR) e uma derrota (Flamengo).