Torcida do São Paulo registra terceira maior média da história no Morumbi

Apesar de ter poucos jogos no Morumbi nesta temporada, a torcida do São Paulo fez bonito. Este ano foi a terceira melhor média de público na história como mandante. De acordo com postagem do próprio São Paulo, 28.239 torcedores compareceram. A média de torcedores foi a terceira maior da história, só sendo superada pelos anos de 2017 (33.635) e 2018 (29.566). O São Paulo registrou o feito nas redes sociais.