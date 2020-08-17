Torcida do São Paulo protesta no aeroporto de Guarulhos e pede saídas de Fernando Diniz e Raí

A delegação do São Paulo foi recebida com protestos no desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite deste domingo. Pouco mais de 50 torcedores membros de uma organizada do clube estiveram no local para recepcionar a chegada de jogadores e membros da comissão técnica após a derrota, por 2 a 1, para o Vasco.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, o grupo pede que o técnico Fernando Diniz e o diretor-executivo de futebol Raí peçam demissão do Tricolor. Ainda é possível ver algumas viaturas da Polícia Militar no saguão de desembarque do aeroporto, mas não há relatos de maiores incidentes. O São Paulo foi derrotado para o Vasco, por 2 a 1, e conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a equipe foi eliminada do Paulistão de forma precoce, nas quartas de final, para o modesto Mirassol. Por conta dos recentes resultados, a pressão no clube do Morumbi tem aumentado consideravelmente.