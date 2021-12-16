Torcida do São Paulo protesta contra votação do Conselho que pode alterar estatuto do clube

Um grupo de torcedores do São Paulo protestaram no Morumbi contra a votação do Conselho que pode alterar o estatuto do clube. Apesar da reunião ser virtual, os são-paulinos fizeram questão de marcar presença para mostrar o descontentamento com as possíveis mudanças. O protesto foi marcado na internet nas últimas semanas. O grupo levou faixas com os dizeres 'golpe não", 'mais amor ao SPFC' e 'Separa São Paulo', em alusão a separação do clube social com o futebol.

A votação na reunião do Conselho está prevista para começar às 22h. Eles têm até as 17h desta sexta-feira para votarem nas mudanças no regimento do Tricolor. No último dia 13, o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres de Abreu Jr, anunciou que os itens propostos para a reforma do estatuto serão votados separadamente na reunião. O plano inicial era votar toda a proposta junta, não tendo possibilidades de alterar e rejeitar um item.

Uma das reformas no estatuto previstas para serem votadas é a possibilidade da reeleição presidencial. Atualmente, o São Paulo não permite que um presidente se reeleja. Casares tem mandato até o final de 2023 Caso a reeleição seja aprovada, ele poderá se candidatar ao final desse período. Além disso, o mandato dos Conselheiros pode ser ampliado de três para seis anos.O mandato dos Conselheiros pode ser ampliado de três para seis anos, .além da redução do quadro, que passaria de 260 para 200. A reunião vem sendo bastante discutida nas redes sociais, com os torcedores do São Paulo criticando as medidas que serão votadas. No entanto, a Independente, uma das principais organizadas do clube, se opôs aos torcedores 'comuns'.

Vale ressaltar que essa reunião estava prevista para acontecer no último dia 18 de novembro, mas a má campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro adiou o encontro para depois da temporada.