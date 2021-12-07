Torcida do São Paulo não poderá ir ao jogo contra o América-MG; entenda

A torcida do São Paulo não poderá comparecer a partida contra o América-MG, nesta quinta-feira (07), às 21h30, no Independência, válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que encerra a temporada do Tricolor. Isso porque o Coelho afirmou que o São Paulo não fez o pedido de reserva dos lugares visitantes. Em post nas redes sociais, o América-MG explicou a situação e os motivos da ausência da torcida do São Paulo na partida.

- Informamos que, para a partida que será disputada contra o São Paulo, não haverá venda de ingressos à torcida visitante, pois não houve pedido pela equipe adversária, nos termos do art. 87 do Regulamento Geral de Competições da CBF - escreveu o Coelho. De acordo com esse artigo do Regulamento Geral das Competições da CBF, 'O clube visitante terá o direito de reservar à sua torcida a quantidade máxima deingressos correspondente a 10% (dez por cento) da capacidade do estádio ou da capacidade permitida pelos órgãos de segurança, desde que se manifeste em até 3 (três) dias úteis antes da realização da partida, por meio de ofício dirigido ao Clube mandante, obrigatoriamente com cópia às Federações envolvidas e à DCO'.

Até o momento, o São Paulo não se pronunciou sobre a situação. Vale lembrar que o Tricolor é o 13º colocado, com 48 pontos conquistados. O América-MG é o oitavo colocado, com 50 pontos, o último dentro do grupo de classificados para a Libertadores. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Tricolor tem 4,8% de chances de classificação para a Libertadores.

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