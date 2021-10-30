Torcida do São Paulo já esgotou setor popular contra o Internacional: veja preços dos ingressos e orientações

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

A torcida do São Paulo já esgotou o setor popular para ver a partida contra o Internacional, neste domingo (31), às 18h15, pelo Campeonato Brasileiro. O estádio poder receber 50% do total da capacidade de público liberada (total de 30 mil lugares). O Tricolor não divulga parcial de entradas vendidas. Sem o setor popular, que tinha ingressos a R$ 20 inteira e R$ 10 a meia entrada, o setor mais barato é a 'Arquibancada Azul Leste', com R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia entrada.

As vendas de ingressos para o público em geral tiveram início às 18h15 da última quinta-feira. As vendas estão sendo 100% online, através do site da Total Acesso. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já o ingresso mais caro fica por conta do novo espaço Camarote dos Ídolos, que tem a entrada sendo comercializada a R$ 400 sem meia-entrada. Veja orientações e preços de todos os ingressos.

CONFIRA OS PREÇOS DOS INGRESSOS RESTANTESArquibancada Leste Azul: R$ 14 (sócio Tricolor), R$ 21 (sócio Branco ou Preto), R$ 35 (sócio Vermelho), R$ 70 (público geral)Cadeira Especial Leste Azul: R$ 30 (sócio Tricolor), R$ 45 (sócio Preto) R$ 220 (público geral);Cadeira Superior Sul Laranja: R$ 120 (público geral)Camarote dos Ídolos: R$ 400Oeste Visitante: R$ 70 (público geral)

​VEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDAOs torcedores que adquirirem ingressos terão que enviar informações e documentos para o e-mail [email protected]

Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;

Dados de contato (e-mail e/ou telefone);

Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;

Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.

Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)