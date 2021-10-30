Torcida do São Paulo já esgotou setor popular contra o Internacional: veja preços dos ingressos e orientações

A torcida do São Paulo já esgotou o setor popular para ver a partida contra o Internacional, neste domingo (31), às 18h15, pelo Campeonato Brasileiro. O estádio poder receber 50% do total da capacidade de público liberada (total de 30 mil lugares). O Tricolor não divulga parcial de entradas vendidas. Sem o setor popular, que tinha ingressos a R$ 20 inteira e R$ 10 a meia entrada, o setor mais barato é a 'Arquibancada Azul Leste', com R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia entrada.
As vendas de ingressos para o público em geral tiveram início às 18h15 da última quinta-feira. As vendas estão sendo 100% online, através do site da Total Acesso. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já o ingresso mais caro fica por conta do novo espaço Camarote dos Ídolos, que tem a entrada sendo comercializada a R$ 400 sem meia-entrada. Veja orientações e preços de todos os ingressos.
CONFIRA OS PREÇOS DOS INGRESSOS RESTANTESArquibancada Leste Azul: R$ 14 (sócio Tricolor), R$ 21 (sócio Branco ou Preto), R$ 35 (sócio Vermelho), R$ 70 (público geral)Cadeira Especial Leste Azul: R$ 30 (sócio Tricolor), R$ 45 (sócio Preto) R$ 220 (público geral);Cadeira Superior Sul Laranja: R$ 120 (público geral)Camarote dos Ídolos: R$ 400Oeste Visitante: R$ 70 (público geral)
VEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDAOs torcedores que adquirirem ingressos terão que enviar informações e documentos para o e-mail [email protected].
Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;
Dados de contato (e-mail e/ou telefone);
Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;
Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.
Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)
Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).