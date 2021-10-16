Torcida do São Paulo já esgotou setor popular contra o Corinthians: veja preços dos ingressos e orientações

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

A torcida do São Paulo já esgotou o setor popular para ver o clássico contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (18), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. O estádio poder receber 50% do total da capacidade de público liberada (total de 30 mil lugares). O Tricolor não divulga parcial de entradas vendidas. Sem o setor popular, que tinha ingressos a R$ 20 inteira e R$ 10 a meia entrada, o setor mais barato é a 'Arquibancada Sul Laranja', com R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada.

As vendas de ingressos para o público em geral tiveram início às 20h da próxima quinta-feira. As vendas estão sendo 100% online, através do site da Total Acesso. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online. Veja abaixo como fazer.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já o ingresso mais caro fica por conta do novo espaço Camarote dos Ídolos, que tem a entrada sendo comercializada a R$ 250 sem meia-entrada. Veja orientações e preços de todos os ingressos.

VEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDAOs torcedores que adquirirem ingressos terão que enviar informações e documentos para o e-mail [email protected]

Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;

Dados de contato (e-mail e/ou telefone);

Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;

Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.

Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)

Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).

Confira os preços dos ingressos​Arquibancada Leste Azul: R$ 14 (sócio Tricolor), R$ 21 (sócio Branco ou Preto), R$ 35 (sócio Vermelho), R$ 70 (público geral)Oeste Vermelha: R$ 14 (sócio Tricolor), R$ 21 (sócio Branco ou Preto), R$ 35 (sócio Vermelho), R$ 70 (público geral);Oeste Visitante: R$ 70 (público geral)Cadeira Especial Leste Azul: R$ 30 (sócio Tricolor), R$ 45 (sócio Preto) R$ 220 (público geral);Cadeira Térrea P 02/04 ou P 18: R$ 24 (sócio Tricolor), R$ 120 (público geral).Cadeira Cativa Leste: R$ 70 (público geral, sem possibilidade de meia-entrada)Cadeira Cativa Oeste: R$ 70 (público geral, sem possibilidade de meia-entrada)Cadeira Superior Norte Amarela: R$ 120 (público geral)Cadeira Superior Sul Laranja: R$ 120 (público geral)Cadeira Superior Sul Laranja Premium: R$ 120 (público geral)Cadeira Especial Oeste Vermelha: R$ 150 (público geral)Camarote dos Ídolos: R$ 250Cadeira Térrea PCD: R$ 10 (público geral)