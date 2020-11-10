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Torcida do São Paulo faz festa no embarque da delegação ao Rio

Tricolor encara o Flamengo, quarta, pelas quartas de final da Copa do Brasil. São-paulinos demonstram entusiasmo e apoiam o técnico Fernando Diniz nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 16:58

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 16:58

Crédito: São Paulo vai em busca da vaga para as semifinais da Copa do Brasil (Maurício Rummens/Fotoarena
A torcida do São Paulo demonstrou todo o seu apoio ao grupo de jogadores na tarde desta terça-feira, quando a delegação do Tricolor embarcou para o Rio de Janeiro visando a partida da próxima quarta, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Os são-paulinos fizeram festa no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, para incentivar os atletas.
A recepção calorosa foi organizada pelos próprios torcedores, motivados com a possibilidade da equipe avançar para as semifinais da Copa do Brasil. O São Paulo terá pela frente o Flamengo, do recém-contratado Rogério Ceni - ídolo máximo do Tricolor do Morumbi e nome que era cotado para assumir o clube na próxima temporada.
Nas redes sociais, a torcida do São Paulo subiu a hashtag #FechadocomoDiniz para demonstrar força ao atual treinador da equipe, que está em alta após seguidos bons resultados na temporada - principalmente a goleada diante do Flamengo, pelo Brasileirão, por 4 a 1, há pouco menos de duas semanas. Para enfrentar o Rubro-negro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor deve ir com força máxima. A provável escalalão da equipe do Morumbi tem Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.
O duelo no Maracanã acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã. A partida decisiva, no Morumbi, será disputada na semana seguinte. Importante ressaltar que não há o critério do gol qualificado fora de casa na Copa do Brasil, e o classificado para as semifinais do torneio garante uma premiação de R% 7 milhões paga pela CBF.

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