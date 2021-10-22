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Torcida do São Paulo esgota ingressos contra o Red Bull Bragantino

Cerca de 850 entradas estavam disponíveis para a torcida são-paulina. Rodada do Campeonato Brasileiro será a primeira após liberação dos torcedores visitantes pela CBF...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 15:26

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 15:26

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo contará com a sua torcida no duelo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (24), às 18h15, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos destinados aos são-paulinos foram vendidos. A venda dos bilhetes para a torcida visitante começou às 09h desta sexta-feira. Cerca de 850 torcedores do São Paulo estarão no estádio para apoiar o Tricolor. Isso porque o Estádio Nabi Abi Chedid, casa do Red Bull Bragantino, comporta 17 mil pessoas, mas apenas 50% do estádio estará liberado, cerca de 8500 lugares. 10% desse total foi destinado para a torcida do clube do Morumbi.
A reportagem do LANCE! entrou em contato com a FutebolCard, que confirmou que todas as entradas do setor foram vendidas. No entanto, ainda existe uma possibilidade de alguns ingressos restantes, de compras não confirmadas, sobrarem. As vendas para a torcida mandante segue nesse link.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Os protocolos sanitários são exatamente os mesmos válidos para a torcida local, e a torcida visitante deve fazer a retirada das pulseiras nas bilheterias do Nabi Abi Chedid, na sexta-feira, no sábado ou no dia da partida, após apresentarem comprovante de vacinação (completa, com as duas doses ou dose única) ou teste PCR negativo feito com até 72h de antecedência.

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