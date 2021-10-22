Torcida do São Paulo esgota ingressos contra o Red Bull Bragantino

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo contará com a sua torcida no duelo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (24), às 18h15, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos destinados aos são-paulinos foram vendidos. A venda dos bilhetes para a torcida visitante começou às 09h desta sexta-feira. Cerca de 850 torcedores do São Paulo estarão no estádio para apoiar o Tricolor. Isso porque o Estádio Nabi Abi Chedid, casa do Red Bull Bragantino, comporta 17 mil pessoas, mas apenas 50% do estádio estará liberado, cerca de 8500 lugares. 10% desse total foi destinado para a torcida do clube do Morumbi.

A reportagem do LANCE! entrou em contato com a FutebolCard, que confirmou que todas as entradas do setor foram vendidas. No entanto, ainda existe uma possibilidade de alguns ingressos restantes, de compras não confirmadas, sobrarem. As vendas para a torcida mandante segue nesse link.