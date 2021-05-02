Torcida do Manchester United protesta pela saída dos donos do clube

Antes da partida decisiva contra o Liverpool pela Premier League, o Manchester United amanheceu sob protestos. Mais de 10 mil torcedores são esperados em Old Trafford para atos contra os Glazers, donos do clube inglês. Antes, alguns pararam no Hotel Lowry, onde a equipe está concentrada para a partida.
Os protestos contra a família Glazer já são antigos. Faixas e cantos contra os donos do clube inglês são presentes nos jogos do Manchester United desde a década passada.
Neste domingo, o Manchester United recebe o Liverpool, às 12h30, em jogo decisivo pela Premier League. Caso os Red Devils não vençam a partida, o Manchester City será matematicamente campeão inglês.