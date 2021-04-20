Torcida do Grêmio vai ao aeroporto se despedir de Renato Gaúcho

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Renato Gaúcho foi embora de Porto Alegre. Após sair do Grêmio na semana passada, o treinador se despediu da capital do Rio Grande do Sul nesta terça-feira.

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A torcida do Tricolor compareceu ao aeroporto Salgado Filho para se despedir do comandante e agradecer as conquistas ao longo das últimas temporadas.

A festa foi completa. Além de faixas e camisas, os torcedores levaram instrumentos e cantaram diversas músicas ao comandante.

Emocionado, Renato agradeceu o carinho de maneira rápida, acenou e foi embora com a certeza que volta em breve.Novo técnico