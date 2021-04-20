Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcida do Grêmio vai ao aeroporto se despedir de Renato Gaúcho

Após a saída do Tricolor, o comandante pegou um avião nesta terça-feira para o Rio de Janeiro...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 18:08
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Renato Gaúcho foi embora de Porto Alegre. Após sair do Grêmio na semana passada, o treinador se despediu da capital do Rio Grande do Sul nesta terça-feira.
+ Veja 30 astros que podem ficar fora da Eurocopa caso aconteça veto pela Superliga
A torcida do Tricolor compareceu ao aeroporto Salgado Filho para se despedir do comandante e agradecer as conquistas ao longo das últimas temporadas.
A festa foi completa. Além de faixas e camisas, os torcedores levaram instrumentos e cantaram diversas músicas ao comandante.
Emocionado, Renato agradeceu o carinho de maneira rápida, acenou e foi embora com a certeza que volta em breve.Novo técnico
O Grêmio ainda não acertou com o novo comandante. A expectativa é que o acordo seja selado nesta semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Retirada de concreto instalado em obra na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Concreto recém-instalado é retirado de obra de corredor de ônibus em Vila Velha
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Luna Hardman
Luna Hardman disputa primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding em Portugal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados