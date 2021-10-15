Torcida do Grêmio se manifesta sobre Vagner Mancini

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Após a saída de Luiz Felipe Scolari, o Grêmio resolveu apostar em Vagner Mancini para recuperar o time na temporada e salvar do terceiro rebaixamento da sua história.

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A sua estreia deve ocorrer no fim de semana, quando o Tricolor mede forças diante do Juventude, na Arena.

Torcida

Diferente do último fim de semana, quando Felipão perdeu a moral com a torcida do Grêmio, Vagner Mancini até recebeu mensagens de apoio.

No auge do desespero na luta contra a queda, a esperança é que o treinador consiga ajustar minimamente o time para sair do Z-4.