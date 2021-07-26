Torcida do Grêmio protesta antes de embarque do time para Salvador

O clima dentro do Grêmio é tenso. Nesta segunda-feira, o elenco de Felipão embarcou para Salvador, onde encara o Vitória pela Copa do Brasil e a torcida marcou presença no aeroporto.
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Diferente de outras épocas, desta vez o tom foi de cobranças e o elenco saiu para o nordeste brasileiro ainda mais pressionado pelo triunfo.
Em imagens divulgadas pelas redes sócias, é possível ver os torcedores aos berros e com xingamentos aos jogadores de Felipão.
Zona de Rebaixamento
Após 11 partidas no Brasileirão, o Grêmio é o penúltimo colocado, com 7 pontos. O Sport, primeiro time fora do Z-4, aparece com 11 pontos.