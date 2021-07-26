AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Torcida do Grêmio protesta antes de embarque do time para Salvador

Alguns torcedores do Tricolor foram até o Aeroporto Salgado Filho e cobraram a reação do elenco...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 19:30
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O clima dentro do Grêmio é tenso. Nesta segunda-feira, o elenco de Felipão embarcou para Salvador, onde encara o Vitória pela Copa do Brasil e a torcida marcou presença no aeroporto.
+ Veja a situação do Grêmio no Brasileirão através do app LANCE!
Diferente de outras épocas, desta vez o tom foi de cobranças e o elenco saiu para o nordeste brasileiro ainda mais pressionado pelo triunfo.
Em imagens divulgadas pelas redes sócias, é possível ver os torcedores aos berros e com xingamentos aos jogadores de Felipão.
Zona de Rebaixamento
Após 11 partidas no Brasileirão, o Grêmio é o penúltimo colocado, com 7 pontos. O Sport, primeiro time fora do Z-4, aparece com 11 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/07/2026
Imagem de destaque
Cartórios - 21/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 21/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados