Torcida do Grêmio pede a saída de Renato Gaúcho nas redes sociais

O casamento entre Renato Gaúcho e torcida do Grêmio está estremecido. Se antes o treinador era unanimidade, atualmente a história é bem diferente e ele sofre questionamentos nas redes sociais.Durante o jogo contra o Juventude, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a ira da torcida foi grande com a baixa atuação Tricolor.