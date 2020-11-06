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Torcida do Grêmio pede a saída de Renato Gaúcho nas redes sociais

Irritada com mais uma atuação abaixo do esperado, a torcida disparou contra o comandante do Tricolor...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 00:18

LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 00:18
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O casamento entre Renato Gaúcho e torcida do Grêmio está estremecido. Se antes o treinador era unanimidade, atualmente a história é bem diferente e ele sofre questionamentos nas redes sociais.Durante o jogo contra o Juventude, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a ira da torcida foi grande com a baixa atuação Tricolor.
A irritação se deve ao fraco desempenho da equipe, que sofreu na etapa final e flertou com o perigo em diversos momentos.
Apesar do ‘sufoco’ em alguns momentos do segundo tempo, o Grêmio venceu o Juventude por 1 a 0 e avançou na competição.
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