Torcida do Grêmio pede a saída de Renato Gaúcho nas redes sociais

O casamento entre Renato Gaúcho e torcida do Grêmio está estremecido. Se antes o treinador era unanimidade, atualmente a história é bem diferente e ele sofre questionamentos nas redes sociais.Durante o jogo contra o Juventude, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a ira da torcida foi grande com a baixa atuação Tricolor.
A irritação se deve ao fraco desempenho da equipe, que sofreu na etapa final e flertou com o perigo em diversos momentos.
Apesar do ‘sufoco’ em alguns momentos do segundo tempo, o Grêmio venceu o Juventude por 1 a 0 e avançou na competição.
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