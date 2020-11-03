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Torcida do Galo faz protesto na chegada do time, cobra Guga e pede a volta de Rafael ao gol alvinegro

A equipe mineira chegou a BH na noite de segunda-feira, 2, após ser derrotada pelo Palmeiras em São Paulo. O Atlético venceu apenas um jogo nas últimas seis rodadas...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 00:53

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 00:53

Crédito: Torcedores alvinegros foram ao Aeroporto de Confins cobrar do time, exigir a volta de Rafael ao gol e ainda sobrou para Guga, pelas más atuações-(Imagens de Thaís Lopes/Valinor Conteúdo
O Atlético-MG vem de uma sequência ruim nos últimos seis jogos pelo Campeonato Brasileiro. São apenas cinco pontos em 18 disputados e a chance perdida de terminar o turno na liderança da competição. A derrota para o Palmeiras deixou o torcedor alvinegro muito preocupado e irritado.
E, apesar de estar na terceira posição com 32 pontos, apenas três a menos do que Internacional e Flamengo, os atleticanos protestaram contra o time nas redes sociais e até mesmo no Aeroporto de Confins, na Grande BH.
Um grupo de torcedores, incluindo de várias organizadas do clube, foi recepcionar o time que chegou de São Paulo na noite de segunda-feira, 2 de novembro. Houve até a necessidade de acompanhamento policial para que os atletas embarcassem no ônibus que iria levar a delegação de Confins para a Cidade do Galo. (Veja os vídeos abaixo). Houve muitos gritos, cobranças, xingamentos por melhor desempenho em campo. Parte das cobranças foram direcionadas ao lateral-direito Guga e ao goleiro Rafael, mas de formas distintas: para Guga, muitas falas pesadas e xingamentos. Já para Rafael, um coro pedindo a volta do goleiro ao time titular do alvinegro. O atual titular é Everson, que não vem agradando à Massa. Sobrou até para Sampaoli
Outro cobrança foi direta a Jorge Sampaoli. Os torcedores que estavam no Aeroporto de Confins também “cornetaram” o treinador alvinegro. Os motivos: a escalação da equipe e a demora na entrada de Alan Franco, que esteve em campo somente na parte final do jogo.
O Atlético-MG folga nesta terça-feira, 3 de novembro, e volta aos trabalhos a partir de quarta-feira, quando inicia a preparação para o duelo contra o Flamengo, domingo, 8 de novembro, às 18h15, no Mineirão. na estreia do segundo turno do Brasileirão.

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