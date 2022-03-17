Torcida do Galatasaray faz foguetório em frente ao hotel do Barcelona

Virou Libertadores? A torcida do Galatasaray realizou um foguetório em frente ao hotel em que o Barcelona está hospedado antes do duelo entre as equipes pelas oitavas de final da Liga Europa. O objetivo dos turcos era atrapalhar o sono dos atletas culés.Além dos fogos, o grupo também entoou cânticos na madrugada para prejudicar o adversário. No jogo de ida, o Galatasaray conseguiu resistir a pressão e segurou o 0 a 0 diante do clube catalão e segue sonhando com as quartas de final.
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O Barcelona chegou na Turquia na tarde da última quarta-feira e chegou a treinar no Nef Stadium antes da chegada ao hotel. Os culés vivem um grande momento na temporada onde conquistou cinco vitórias nos últimos seis jogos disputados.
Por outro lado, o Galatasaray não possui a mesma sequência positiva, mas chega animado após derrotar o Besiktas, em um dos maiores clássicos da Turquia, na última segunda-feira.