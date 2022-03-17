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futebol

Torcida do Galatasaray faz foguetório em frente ao hotel do Barcelona

Turcos atrapalham descanso dos culés antes de duelo decisivo pela Liga Europa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2022 às 09:28

Publicado em 17 de Março de 2022 às 09:28

Virou Libertadores? A torcida do Galatasaray realizou um foguetório em frente ao hotel em que o Barcelona está hospedado antes do duelo entre as equipes pelas oitavas de final da Liga Europa. O objetivo dos turcos era atrapalhar o sono dos atletas culés.Além dos fogos, o grupo também entoou cânticos na madrugada para prejudicar o adversário. No jogo de ida, o Galatasaray conseguiu resistir a pressão e segurou o 0 a 0 diante do clube catalão e segue sonhando com as quartas de final.
> Veja a tabela da Liga Europa
O Barcelona chegou na Turquia na tarde da última quarta-feira e chegou a treinar no Nef Stadium antes da chegada ao hotel. Os culés vivem um grande momento na temporada onde conquistou cinco vitórias nos últimos seis jogos disputados.
Por outro lado, o Galatasaray não possui a mesma sequência positiva, mas chega animado após derrotar o Besiktas, em um dos maiores clássicos da Turquia, na última segunda-feira.
Crédito: NoCampNou,GalatasaraysegurouoBarcelonaearrancouo0a0(Foto:LLUISGENE/AFP

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