Torcida do Galatasaray faz foguetório em frente ao hotel do Barcelona

Virou Libertadores? A torcida do Galatasaray realizou um foguetório em frente ao hotel em que o Barcelona está hospedado antes do duelo entre as equipes pelas oitavas de final da Liga Europa. O objetivo dos turcos era atrapalhar o sono dos atletas culés.Além dos fogos, o grupo também entoou cânticos na madrugada para prejudicar o adversário. No jogo de ida, o Galatasaray conseguiu resistir a pressão e segurou o 0 a 0 diante do clube catalão e segue sonhando com as quartas de final.