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Torcida do Fortaleza se despede com festa da equipe antes de viagem para São Paulo

Leão do Pici embarcou na última sexta-feira (23) com sua delegação no Aeroporto Internacional Pinto Martins para decisão na Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 12:30

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 12:30

Crédito: Reprodução/Twitter Fortaleza
Vivendo anos onde partidas decisivas tem se tornado uma rotina, o Fortaleza viajou na última sexta-feira (23) para mais um confronto desse tipo onde, no domingo (25), visita o São Paulo no Morumbi tentando avançar para as quartas de final da Copa do Brasil.
E, para demonstrar apoio além do voto de confiança nos comandados de Rogério Ceni, a torcida do Tricolor do Pici compareceu a entrada do Aeroporto Internacional Pinto Martins entoando cantos comuns nas arquibancadas enquanto a delegação passava.
Alguns torcedores até utilizavam máscaras de proteção, porém sem o respeito do distanciamento social recomendado pelas autoridades sanitárias em meio a pandemia do Covid-19.
Nas redes sociais, o Fortaleza chegou a agradecer o apoio do torcedor garantindo que, no confronto do domingo, a equipe dará de tudo para sair de campo com a qualificação.
- Contamos o apoio da torcida mais incrível do mundo no embarque para São Paulo. Vamos lutar e brigar até o fim por cada um de vocês.

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