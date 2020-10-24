Torcida do Fortaleza se despede com festa da equipe antes de viagem para São Paulo

Crédito: Reprodução/Twitter Fortaleza

Vivendo anos onde partidas decisivas tem se tornado uma rotina, o Fortaleza viajou na última sexta-feira (23) para mais um confronto desse tipo onde, no domingo (25), visita o São Paulo no Morumbi tentando avançar para as quartas de final da Copa do Brasil.

E, para demonstrar apoio além do voto de confiança nos comandados de Rogério Ceni, a torcida do Tricolor do Pici compareceu a entrada do Aeroporto Internacional Pinto Martins entoando cantos comuns nas arquibancadas enquanto a delegação passava.

Alguns torcedores até utilizavam máscaras de proteção, porém sem o respeito do distanciamento social recomendado pelas autoridades sanitárias em meio a pandemia do Covid-19.

Nas redes sociais, o Fortaleza chegou a agradecer o apoio do torcedor garantindo que, no confronto do domingo, a equipe dará de tudo para sair de campo com a qualificação.