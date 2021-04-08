Torcida do Fortaleza abraça campanha e compra todas as camisas disponíveis em ação contra a Covid-19

O Fortaleza Esporte Clube precisou de menos de 24 horas para vender todas as camisas da campanha “FO2RTALEZA”, que tem como objetivo ajudar na luta contra a Covid-19. Todo o dinheiro arrecadado será doado para a compra de capacetes Elmo para os hospitais do estado.
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No confronto do último fim de semana, contra o Bahia, válido pela Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici entrou em campo com um logo na camisa alertando para a campanha “FO2RTALEZA”.
Após a partida, o clube disponibilizou a venda das camisas utilizadas pelos jogadores no site https://relacionamento.fortaleza1918.com.br/fo2rtaleza.
Além do manto do Leão, também é possível comprar produtos oficiais do clube através de transferências por Pix.
A insuficiência respiratória é um dos sintomas graves que afeta pacientes com coronavírus, e o Elmo é um capacete de respiração assistida desenvolvido no Estado que tem baixo custo, não é invasivo e pode salvar muitas vidas.