Torcida do Flamengo conta as horas para ver o time ser campeão no Kleber Andrade

Para quem escolheu um time de outro estado para torcer, não é tarefa tão simples ter a oportunidade de presenciá-lo ser campeão nem um estádio. É justamente por isso que o auxiliar administrativo Ricardo Júnior, de 24 anos, não perdeu tempo em garantir logo o ingresso para a final da Taça Guanabara, no próximo domingo, entre Boavista e Flamengo, no Kleber Andrade, em Cariacica, às 17 horas.

"Sem dúvidas. Só de o Flamengo vir ao Espírito Santo já é motivo mais que suficiente para ir ao jogo. Valendo taça então, é quase obrigação. Já comprei meu ingresso e espero festejar com meu time do coração no meu Estado", contou o entusiasmado torcedor.

Para tornar o dia ainda mais especial, ele está mobilizando os amigos e também os familiares para irem em caravana ao Klebão. "Já estamos organizando tudo aqui. Já garanti logo minha entrada e agora meus amigos e parentes também vão corres atrás. Temos um grupo no WhatsApp só de flamenguistas e muitos de lá irão também. Vamos em umas 15 pessoas", explicou o auxilia administrativo, que mora em Ibiraçu, no Norte do Estado.

Otimista com a boa fase do Flamengo e pelo fato do adversário não ser um dos arquirrivais rubro-negros, Ricardo até arrisca um placar para a decisão. "Aposto em um 3 a 0 fácil para nós. Ceifador (Henrique Dourado), Diego e Juan vão fazer os gols no Klebão", cravou o torcedor, que contou também que esteve na final do Carioca do ano passado, contra o Fluminense. Na ocasião, Henrique Dourado jogava pelo Tricolor e marcou.

"Estive no Maracanã nesse jogo e ele fez gol. Mas agora tá no Flamengo e a ceifada é do nosso lado", brincou Ricardo.

Ricardo, de gorro, planeja ir com os familiares e também os amigos ao Kleber Andrade, no domingo, para a decisão da Taça Guanabara Crédito: Arquivo pessoal

Retrospecto

Desde 2016, quando voltou a jogar no Estado após longo jejum, o Flamengo acumula ótimos números no Kleber Andrade. Foram oito partidas com sete vitórias conquistadas e apenas um revés, diante do Palestino, pela Copa Sul-Americana. No ano passado, o Rubro-Negro carioca visitou o maior estádio capixaba duas vezes.

Na primeira delas, ficou no 1 a 1 com o Fluminense ainda pelo Campeonato Carioca. Em agosto, contra o Paraná pela Primeira Liga, o Fla foi eliminado nas disputas por pênaltis.

PROMOÇÃO

Leitores do jornal Notícia Agora poderão pagar meia-entrada, bastando recortar o selo-desconto que será publicado no jornal a partir desta quinta-feira (15).

Integrantes do Clube do Assinante da Gazeta também terão direito a comprar os ingressos pelo valor de meia, sendo até quatro bilhetes promocionais por assinante.

SERVIÇO

Boavista x Flamengo

Local: Estádio Kléber Andrade

Data: 18 de fevereiro

Horário: 17h

Ingressos: R$ 100,00 (meia) e R$ 200,00 (inteira), em dinheiro ou no cartão (parcelado em até 3x sem juros). Gratuidade para crianças de até 2 anos.

Pontos de venda: Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Loja Oficial do Flamengo (Shopping Boulevard Vila Velha), Libanesa Homem (Praia do Canto), Quiosque Acesso VIP (Shopping Vitória), Vettor Esportes (Cachoeiro de Itapemirim) e www.meubilhete.com