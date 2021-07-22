Torcida do Everton pede por permanência de Richarlison

Após a excelente atuação de Richarlison na vitória do Brasil nas Olimpíadas contra a Alemanha, alguns torcedores do Everton ficaram preocupados nas redes sociais. Por conta do interesse do técnico Carlo Ancelotti em sua contratação para o Real Madrid, diversos fãs pediram para que o brasileiro permanecesse na Inglaterra.- Muito bem, Richy. Fique com a gente por mais uma temporada e então faça sua decisão sobre o seu futuro. O Everton tem peças fortes no elenco e com a adição de defensores pode ser competitivo - disse um usuário.
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Uma torcedora exaltou a atuação do camisa 10 do Brasil nos Jogos de Tóquio, mas cobrou o retorno do atleta para Liverpool.
- Brilhante, Richie. Mas é melhor você voltar para casa com a gente, você ouviu?
Por conta das suas boas exibições com a camisa do Everton, Richarlison se tornou um ídolo do clube e dos torcedores mais jovens. O ponta já tem até música em sua homenagem em que os fãs exaltam a compra do atleta por "apenas" 50 milhões de libras (R$ 359,5 milhões na atual cotação).
O Real Madrid busca um nome para atuar nos lados de campo. Embora Mbappé seja favorito, Ancelotti tem grande admiração pelo brasileiro. No entanto, uma negociação não seria fácil, uma vez que Richarlison tem contrato com a equipe inglesa até 2024 e deve sair por mais do que foi pago por ele em 2018.