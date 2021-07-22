Torcida do Everton pede por permanência de Richarlison

Crédito: Richarlison é um dos principais nomes do Everton, da Inglaterra (Facebook/Everton

Após a excelente atuação de Richarlison na vitória do Brasil nas Olimpíadas contra a Alemanha, alguns torcedores do Everton ficaram preocupados nas redes sociais. Por conta do interesse do técnico Carlo Ancelotti em sua contratação para o Real Madrid, diversos fãs pediram para que o brasileiro permanecesse na Inglaterra.- Muito bem, Richy. Fique com a gente por mais uma temporada e então faça sua decisão sobre o seu futuro. O Everton tem peças fortes no elenco e com a adição de defensores pode ser competitivo - disse um usuário.

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Uma torcedora exaltou a atuação do camisa 10 do Brasil nos Jogos de Tóquio, mas cobrou o retorno do atleta para Liverpool.

- Brilhante, Richie. Mas é melhor você voltar para casa com a gente, você ouviu?

Por conta das suas boas exibições com a camisa do Everton, Richarlison se tornou um ídolo do clube e dos torcedores mais jovens. O ponta já tem até música em sua homenagem em que os fãs exaltam a compra do atleta por "apenas" 50 milhões de libras (R$ 359,5 milhões na atual cotação).