futebol

Torcida do Estrela Vermelha pede paz e lembra golpe de 1964 no Brasil

Torcedores da equipe sérvia exibiram faixas recordando diversos conflitos e golpes da história, fazendo menção à ditadura brasileira...
Publicado em 17 de Março de 2022 às 18:25

Em Belgrado, Estrela Vermelha, da Sérvia, e Rangers, da Escócia, buscavam uma vaga na próxima fase da Liga Europa. Porém, antes da bola rolar, a torcida dos donos da casa deu um show a parte. Além de fazer um grande mosaico para incentivar o time, os sérvios estenderam cerca de seis longas faixas pregando a paz e citando episódios marcantes na história, como a Guerra do Golfo, no Iraque, em 1991, e a Guera Civil Síria, em 2011. O Brasil também acabou citado no protesto, com uma faixa referente ao golpe militar de 1964, que deu início a ditadura no país.Numa destas faixas continha a frase: 'Tudo que estamos dizendo é: dê chance à paz'. O trecho, que estava escrito em inglês, é da música 'Give Peace a Chance', de John Lennon.
Em campo, o time sérvio venceu o Rangers por 2 a 1, mas acabou sendo eliminado da Liga Europa, já que a equipe escocesa venceu a primeira partida por 3 a 0.
Crédito: Torcida do Estrela Vermelha protesta em favor da paz (Novak Djurovic/Reuters)

