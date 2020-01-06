Torcida do Ceará lança campanha contra possível vinda de goleiro

O futuro do goleiro Jean segue indefinido. Após agredir a esposa nos Estados Unidos, o atleta perdeu prestígio no mercado, mesmo assim despertou um possível interesse do Ceará. Nas redes sociais, no entanto, a torcida do Vozão repudiou a possibilidade de contratação e subiu a hashtag #JeanNão.
O assunto foi um dos mais comentados no Twitter neste domingo. Por conta da agressão à esposa, Jean só poderá ver os filhos sob a supervisão de um terceiro, segundo determinação do tribunal. Após o término de suas férias, o goleiro terá o seu contrato rescindido pelo São Paulo.