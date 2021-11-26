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Torcida do Botafogo esgota ingressos para jogo contra o Guarani, na despedida da Série B

Botafoguenses compram toda a carga de 36 bilhetes para jogo do próximo domingo, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 13:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 13:21
Não sobrou nenhum lugar. A torcida do Botafogo esgotou todos os ingressos que lhe eram de direito para a partida contra o Guarani, no próximo domingo, às 16h no Estádio Nilton Santos, pela última rodada da Série B do Brasileirão.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo
Já campeão do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro vai se despedir com casa cheia. Ao todo, 36 mil ingressos foram vendidos. Setores Norte, Leste e Oeste estarão cheios.
A carga total do jogo, contudo, é de 39,990. O Setor Sul será destinado à torcida do Guarani, que terá direito a 10% do total de ingressos - ou seja, 3.990 bilhetes. Os torcedores do Bugre, contudo, adquiriram 350 entradas para o duelo.
Esse número já representa o maior público do Botafogo desde o retorno das pessoas aos estádios. A partida será marcada pela entrega do troféu e a festa do título, conquistado no último domingo sobre o Brasil de Pelotas.
Crédito: TorcidadoBotafogopretendecolocarcasacheianoNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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