Torcida do Botafogo esgota ingressos para jogo contra o Guarani, na despedida da Série B

Não sobrou nenhum lugar. A torcida do Botafogo esgotou todos os ingressos que lhe eram de direito para a partida contra o Guarani, no próximo domingo, às 16h no Estádio Nilton Santos, pela última rodada da Série B do Brasileirão.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo

Já campeão do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro vai se despedir com casa cheia. Ao todo, 36 mil ingressos foram vendidos. Setores Norte, Leste e Oeste estarão cheios.

A carga total do jogo, contudo, é de 39,990. O Setor Sul será destinado à torcida do Guarani, que terá direito a 10% do total de ingressos - ou seja, 3.990 bilhetes. Os torcedores do Bugre, contudo, adquiriram 350 entradas para o duelo.

Esse número já representa o maior público do Botafogo desde o retorno das pessoas aos estádios. A partida será marcada pela entrega do troféu e a festa do título, conquistado no último domingo sobre o Brasil de Pelotas.