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futebol

Torcida do Benfica protesta contra Jorge Jesus

Os torcedores do Benfica demonstraram sua insatisfação com o trabalho do técnico e do presidente Luis Filipe Vieira, após colocarem faixas ao redor do Estádio da Luz...
LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 15:44

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 15:44

Crédito: Tânia Paulo / SL Benfica
O momento do Benfica não é dos melhores. Na manhã desta quinta-feira, antes dos Encarnados enfrentarem o Arsenal, pela Liga Europa, torcedores do clube português colocaram faixas ao redor do Estádio da Luz mostrando sua indignação com os trabalhos de Jorge Jesus e Luis Filipe Vieira.
Entre as faixas de protesto, uma delas faz referência direta ao discurso que o treinador português deu em sua última entrevista coletiva. Na ocasião, Jorge Jesus pediu para que a torcida desse carinho ao elenco, uma vez que para ele os jogadores não são os grandes culpados pelo mal desempenho, e sim, o surto da Covid-19 pelo qual a equipe passou.
-Queres carinho? Levaste com um Paok? - dizia uma das faixas fotografadas pelo jornal "A Bola".Assim, essa declaração do técnico, pedindo carinho aos jogadores e relacionando os problemas com a epidemia ocorrida no clube, gerou incômodo na torcida. Em outra faixa, foi possível ler: "A nossa pandemia é faltar Benfica ao Benfica".
Reeleito para a presidência do clube em 2020, Luis Filipe Vieira também foi alvo dos protestos. Nas faixas, torcedores escreveram que: "62% votaram no bicho que nos mata".

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