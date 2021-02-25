Torcida do Benfica protesta contra Jorge Jesus

Crédito: Tânia Paulo / SL Benfica

O momento do Benfica não é dos melhores. Na manhã desta quinta-feira, antes dos Encarnados enfrentarem o Arsenal, pela Liga Europa, torcedores do clube português colocaram faixas ao redor do Estádio da Luz mostrando sua indignação com os trabalhos de Jorge Jesus e Luis Filipe Vieira.

Entre as faixas de protesto, uma delas faz referência direta ao discurso que o treinador português deu em sua última entrevista coletiva. Na ocasião, Jorge Jesus pediu para que a torcida desse carinho ao elenco, uma vez que para ele os jogadores não são os grandes culpados pelo mal desempenho, e sim, o surto da Covid-19 pelo qual a equipe passou.

-Queres carinho? Levaste com um Paok? - dizia uma das faixas fotografadas pelo jornal "A Bola".Assim, essa declaração do técnico, pedindo carinho aos jogadores e relacionando os problemas com a epidemia ocorrida no clube, gerou incômodo na torcida. Em outra faixa, foi possível ler: "A nossa pandemia é faltar Benfica ao Benfica".