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Torcida do Barcelona invade o Camp Nou em protesto contra Bartomeu

Grupo aproveitou um portão aberto para entrar no estádio do clube.
Também pedem a permanência de Lionel Messi...
LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 16:25

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 16:25

Crédito: PAU BARRENA / AFP
A dor de cabeça para os dirigentes do Barcelona parece só aumentar. Nesta quarta-feira (26), um grupo de torcedores do clube catalão aproveitou um portão aberto para invadir o Camp Nou e fazer protestos contra o presidente Josep Maria Bartomeu. Além disso, também pedem a permanência de Lionel Messi. Os protestos começaram ontem. Após as informações divulgadas de que Lionel Messi havia feito um pedido oficial para deixar o clube, torcedores foram ao Camp Nou para protestar contra a atual diretoria.
Bartomeu garantiu que não renunciará e tenta convencer Messi a continuar no Barcelona. O argentino, segundo informações veiculadas, deseja jogar no Manchester City.

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