Torcida do Barcelona invade o Camp Nou em protesto contra Bartomeu

A dor de cabeça para os dirigentes do Barcelona parece só aumentar. Nesta quarta-feira (26), um grupo de torcedores do clube catalão aproveitou um portão aberto para invadir o Camp Nou e fazer protestos contra o presidente Josep Maria Bartomeu. Além disso, também pedem a permanência de Lionel Messi. Os protestos começaram ontem. Após as informações divulgadas de que Lionel Messi havia feito um pedido oficial para deixar o clube, torcedores foram ao Camp Nou para protestar contra a atual diretoria.