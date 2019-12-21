Torcida capixaba exalta atuação do Flamengo após derrota para o Liverpool

Torcida rubro-negra aplaudiu a equipe mesmo com a derrota diante do Liverpool, no Mundial de Clubes Crédito: Vitor Jubini

Antes de a bola rolar para a decisão entre Liverpool e Flamengo na final do Mundial de Clubes em Doha, no Catar, a torcida flamenguista que lotou os bares da região do Triângulo das Bermudas, em Vitória, na tarde deste sábado (21), sabia do tamanho do desafio do clube do coração diante do campeão europeu. O bicampeonato mundial não veio após a disputa dos 90 minutos somados aos outros 30 da prorrogação. Frustração? Não era o que transparecia após o apito final.

As centenas de pessoas que torceram pelo rubro-negro exaltaram a bela atuação coletiva do time, que acabou sucumbido no primeiro tempo da prorrogação com o gol do atacante brasileiro Roberto Firmino. O torcedor Pedro Augusto fez questão de exaltar as conquistas da equipe na temporada e não demonstrou tristeza pelo resultado adverso. "Para mim o Flamengo é campeão, não faltou nada. Ganhamos tudo no Brasil e jogamos de igual para igual contra o melhor time do mundo. Estou orgulhoso da minha equipe", fez questão de evidenciar o flamenguista.

Já dentro dos bares, assim que a partida foi encerrada, houve aplauso coletivo da torcida, seguida do hino do Flamengo a plenos pulmões. Cânticos também foram entoados pelos torcedores.

Durante os momentos que antecederam o jogo e também após a decisão, o clima foi amistoso e tranquilo. O único momento de exaltação foi quando um rojão foi estourado em meio às pessoas e houve um princípio de tumulto. Policiais militares e agentes da Guarda de Trânsito agiram rápido e controlaram a situação.