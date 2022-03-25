Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcedores reclamam de dificuldade para comprar ingressos para São Paulo x Corinthians
futebol

Torcedores reclamam de dificuldade para comprar ingressos para São Paulo x Corinthians

Torcedores relataram nas redes sociais dificuldades ao tentar realizar a compra dos ingressos para a semifinal do Paulistão 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 17:58

Publicado em 25 de Março de 2022 às 17:58

Em expectativa para clássico entre São Paulo e Corinthians, que será válida pela semifinal do Campeonato Paulista 2022, torcedores do Tricolor paulista relataram nas redes sociais dificuldades em adquirir os ingressos para a partida. O jogo será disputado no estádio do Morumbi. As vendas de ingressos foram liberadas nesta sexta-feira (25), às 14h. Porém, diversos torcedores relataram no Twitter uma certa dificuldade em conseguir acessar o sistema onde são realizadas as compras.
A campanha #ForaTotalAcesso ganhou força após torcedores relatarem falhas no site. Até o momento, de acordo com parciais divulgadas pelo São Paulo, foram vendidos cerca de 31 mil ingressos até o momento. Entre os problemas relatados, foram citados bugs, demoras na fila e falha no carregamento da página.
A partida será no próximo domingo (27), às 16h, no estádio do Morumbi. O São Paulo busca se classificar para a final e mira no bicampeonato.
Veja alguns tweets dos torcedores:
Crédito: Torcedoresrelatamdificuldadesnacompradeingressosparaclássico(Foto:GabrielSantos/LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado
Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados