Torcedores reclamam de dificuldade para comprar ingressos para São Paulo x Corinthians

Em expectativa para clássico entre São Paulo e Corinthians, que será válida pela semifinal do Campeonato Paulista 2022, torcedores do Tricolor paulista relataram nas redes sociais dificuldades em adquirir os ingressos para a partida. O jogo será disputado no estádio do Morumbi. As vendas de ingressos foram liberadas nesta sexta-feira (25), às 14h. Porém, diversos torcedores relataram no Twitter uma certa dificuldade em conseguir acessar o sistema onde são realizadas as compras.

A campanha #ForaTotalAcesso ganhou força após torcedores relatarem falhas no site. Até o momento, de acordo com parciais divulgadas pelo São Paulo, foram vendidos cerca de 31 mil ingressos até o momento. Entre os problemas relatados, foram citados bugs, demoras na fila e falha no carregamento da página.

A partida será no próximo domingo (27), às 16h, no estádio do Morumbi. O São Paulo busca se classificar para a final e mira no bicampeonato.

Veja alguns tweets dos torcedores: