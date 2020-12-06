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futebol

Torcedores pedem Vina na Seleção; veja os números do meia

Meia pode ser o primeiro jogador do Ceará no século 21 a ser convocado...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 19:50

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 19:50

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
Um dos destaques do Campeonato Brasileiro, o meia Vina, do Ceará, tem se destacado com números impressionantes desde que chegou ao clube neste ano. Até o momento foram 18 gols e 14 assistências, tendo papel decisivo no título da Copa do Nordeste.
O desempenho de Vinícius pelo Vozão é tão importante que, quando ele joga, o rendimento da equipe é de 62,2% de aproveitamento, enquanto este número cai para 36,3% na sua ausência. A boa temporada de Vina faz os torcedores do Ceará sonharem com uma convocação para a Seleção Brasileira.
Apenas três jogadores do futebol nordestino foram convocados neste século. O último foi o meia-atacante Diego Souza, que defendia o Sport, em 2017. Vina é o único atleta do Ceará a marcar em todas as competições que disputou ano. Além disso, o camisa 29 é o meia com mais chutes certos (43) e participações diretas para gols (12). No site SofaScore, tem a segunda nota mais alta (7.50) e é o terceiro no ranking de jogadores com mais chances criadas.
A Seleção Brasileira só volta a campo em março de 2021, contra a Colômbia e a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. O Brasileirão, porém, tem término previsto para fevereiro de 2021. Mesmo assim, nas redes sociais, os torcedores pediram a convocação de Vina (confira abaixo):

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