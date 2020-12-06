Torcedores pedem Vina na Seleção; veja os números do meia

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Um dos destaques do Campeonato Brasileiro, o meia Vina, do Ceará, tem se destacado com números impressionantes desde que chegou ao clube neste ano. Até o momento foram 18 gols e 14 assistências, tendo papel decisivo no título da Copa do Nordeste.

O desempenho de Vinícius pelo Vozão é tão importante que, quando ele joga, o rendimento da equipe é de 62,2% de aproveitamento, enquanto este número cai para 36,3% na sua ausência. A boa temporada de Vina faz os torcedores do Ceará sonharem com uma convocação para a Seleção Brasileira.

Apenas três jogadores do futebol nordestino foram convocados neste século. O último foi o meia-atacante Diego Souza, que defendia o Sport, em 2017. Vina é o único atleta do Ceará a marcar em todas as competições que disputou ano. Além disso, o camisa 29 é o meia com mais chutes certos (43) e participações diretas para gols (12). No site SofaScore, tem a segunda nota mais alta (7.50) e é o terceiro no ranking de jogadores com mais chances criadas.