Torcedores já podem procurar hospedagem para Copa do Mundo do Qatar

O torcedor que comprou ingressos para a Copa do Mundo do Qatar, que será realizada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano, já pode buscar hospedagens oficiais com preços mais acessíveis do que se imaginava. Os valores iniciais são de US$ 84 a diária (aproximadamente R$ 405, na cotação atual) e nessa escolhe há quarto duplo com serviços básicos inclusos (banheiro, recepção, wi-fi, limpeza, geladeira, microondas, etc).No site www.qatar2022.qa/book os torcedores podem ver as alternativas. Há apartamentos e vilas, onde se encontra a opção de US$ 84, além de cruzeiros que ficarão ancorados no porto de Doha. Já os hotéis e vilas de fãs, por enquanto não estão na lista.

As hospedagens mais caras podem chegar a US$ 945 por noite (cerca de R$4,5 mil reais, na cotação atual) e estão inclusos estacionamento, sala, smart TV, máquina de lavar, cozinha e outras comodidades.

A partir de US$ 180 (R$ 868), o torcedor pode adquirir uma vaga nos navios e desfrutar de piscinas, spas, restaurantes e bares com licença para venda de bebida alcóolica. Cabe destacar, que as leis do Qatar são duras quanto à venda de álcool e normalmente é liberada apenas em hotéis com preços exorbitantes.Cada turista quer comprar ingressos, receberá o Fan ID da Fifa, que no Qatar será o 'Hayya Card'. Este cartão facilitará o deslocamento mesmo com as curtas distâncias para quem não ficar em Doha.

Além disso, ele será o documento dos turistas no país-sede. O Hayya também será utilizado para o não residente acessar o Qatar ao chegar no país, confirmar reservas das hospedagens e transporte gratuito em dias de jogos.

Nesta semana, a Fifa iniciou a segunda etapa da venda de ingressos para a Copa do Mundo, agora a venda direta. Apesar do sorteio ainda não ter ocorrido, é possível comprar pacotes específicos para cada time já classificado para o torneio.