Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcedores invadem treino do Náutico para cobrar elenco

Chateados com a situação do time, grupo de torcedores resolveram invadir o trabalho da equipe nesta sexta-feira...

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 nov 2020 às 13:43
Crédito: Reprodução
O clima esquentou dentro do Náutico nesta sexta-feira. Irritados com a situação do time na Série B, um grupo com 30 torcedores invadiu o CT do Timbu e cobrou elenco e comissão técnica pela falta de resultados.De acordo com a assessoria do clube pernambucano, nenhum integrante do departamento de futebol foi agredido, mas os invasores estavam com bombas.
Após a chegada da Política Militar, os ânimos foram acalmados e a confusão foi encerrada sem maiores problemas.
Situação na Tabela
Após 21 rodadas, o Náutico aparece na 17ª colocação, com 20 pontos. Nos últimos 10 jogos, o Timbu venceu apenas uma partida. Com 20 pontos, a distancia para o Vitória, primeiro time fora do Z-4 está em 4 pontos.
Veja a nota do Náutico
'O Clube Náutico Capibaribe foi surpreendido, na manhã desta sexta-feira (20), com a invasão de um grupo de torcedores no CT Wilson Campos. Com discurso agressivo e fazendo uso de bombas, eles se direcionaram ao campo 2 do centro de treinamento, onde acontecia o último treino antes da viagem para Maceió.
Diante das circunstâncias, a Polícia Militar de Pernambuco foi acionada pelo clube para garantir a segurança dos atletas, mas os torcedores foram dispersados antes mesmo da sua chegada.
O Náutico informa, ainda, que tomará todas as medidas cabíveis para garantir a segurança de atletas, comissão técnica e diretores. A segurança no CT será reforçada com agentes privados e com o apoio da PM.
Entendemos que o momento requer união entre todos: atletas, comissão, diretores e, principalmente, torcida. Apenas com o trabalho diário esta situação poderá ser revertida e o Náutico alcançará seus objetivos.'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados