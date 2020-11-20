Torcedores invadem treino do Náutico para cobrar elenco

O clima esquentou dentro do Náutico nesta sexta-feira. Irritados com a situação do time na Série B, um grupo com 30 torcedores invadiu o CT do Timbu e cobrou elenco e comissão técnica pela falta de resultados.De acordo com a assessoria do clube pernambucano, nenhum integrante do departamento de futebol foi agredido, mas os invasores estavam com bombas.
Após a chegada da Política Militar, os ânimos foram acalmados e a confusão foi encerrada sem maiores problemas.
Situação na Tabela
Após 21 rodadas, o Náutico aparece na 17ª colocação, com 20 pontos. Nos últimos 10 jogos, o Timbu venceu apenas uma partida. Com 20 pontos, a distancia para o Vitória, primeiro time fora do Z-4 está em 4 pontos.
Veja a nota do Náutico
'O Clube Náutico Capibaribe foi surpreendido, na manhã desta sexta-feira (20), com a invasão de um grupo de torcedores no CT Wilson Campos. Com discurso agressivo e fazendo uso de bombas, eles se direcionaram ao campo 2 do centro de treinamento, onde acontecia o último treino antes da viagem para Maceió.
Diante das circunstâncias, a Polícia Militar de Pernambuco foi acionada pelo clube para garantir a segurança dos atletas, mas os torcedores foram dispersados antes mesmo da sua chegada.
O Náutico informa, ainda, que tomará todas as medidas cabíveis para garantir a segurança de atletas, comissão técnica e diretores. A segurança no CT será reforçada com agentes privados e com o apoio da PM.
Entendemos que o momento requer união entre todos: atletas, comissão, diretores e, principalmente, torcida. Apenas com o trabalho diário esta situação poderá ser revertida e o Náutico alcançará seus objetivos.'