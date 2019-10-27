Torcedores enfrentam filas no primeiro jogo do Mundial Sub-17 no ES

Finalmente o Kleber Andrade, em Cariacica, abriu seus portões para a Copa do Mundo Sub-17 e o torcedor capixaba compareceu em bom número para prestigiar as duas partidas do dia. Mas antes da bola rolar para Estados Unidos e Senegal, e Japão e Holanda, os torcedores tiveram que enfrentar longas filas para acessarem o estádio.