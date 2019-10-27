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Futebol

Torcedores enfrentam filas no primeiro jogo do Mundial Sub-17 no ES

Jogo entre EUA e Senegal acontece no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 17:47
Fila no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para o jogo entre EUA e Senegal, pela Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Filipe Souza
Finalmente o Kleber Andrade, em Cariacica, abriu seus portões para a Copa do Mundo Sub-17 e o torcedor capixaba compareceu em bom número para prestigiar as duas partidas do dia. Mas antes da bola rolar para Estados Unidos e Senegal, e Japão e Holanda, os torcedores tiveram que enfrentar longas filas para acessarem o estádio.
Os portões foram abertos às 15h, mas foi preciso paciência para chegar às arquibancadas. Faltou um pouco de organização na entrada ao estádio. Muitos motoristas também sofreram por conta do fechamento de algumas vias que dão acesso ao estádio.
Fila no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para o jogo entre EUA e Senegal, pela Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Filipe Souza

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Fila no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para o jogo entre EUA e Senegal, pela Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Filipe Souza

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