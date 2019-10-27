Torcedores enfrentam filas no primeiro jogo do Mundial Sub-17 no ES

Finalmente o Kleber Andrade, em Cariacica, abriu seus portões para a Copa do Mundo Sub-17 e o torcedor capixaba compareceu em bom número para prestigiar as duas partidas do dia. Mas antes da bola rolar para Estados Unidos e Senegal, e Japão e Holanda, os torcedores tiveram que enfrentar longas filas para acessarem o estádio.
Os portões foram abertos às 15h, mas foi preciso paciência para chegar às arquibancadas. Faltou um pouco de organização na entrada ao estádio. Muitos motoristas também sofreram por conta do fechamento de algumas vias que dão acesso ao estádio.