Torcedores e jogadores protestam contra Superliga Europeia antes de Chelsea e Brighton; veja fotos

Nesta terça-feira, antes da bola rolar para o duelo entre Chelsea e Brighton, pela Premier League, torcedores do time londrino foram até a porta do Stamford Bridge para protestar contra a realização da Superliga Europeia, torneio que os Blues entraram como fundadores.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUEOs torcedores levaram faixas, cartazes e gritaram palavras de ordem contra a realização da nova competição, na qual eles julgam como 'elitista' e que os donos do clube visam apenas o dinheiro.