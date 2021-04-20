Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcedores e jogadores protestam contra Superliga Europeia antes de Chelsea e Brighton; veja fotos
futebol

Torcedores e jogadores protestam contra Superliga Europeia antes de Chelsea e Brighton; veja fotos

Torcedores do Chelsea foram até Stamford Bridge para protestar contra a realização da Superliga Europeia, que o clube londrino apoiou como membro fundador...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 16:42
Nesta terça-feira, antes da bola rolar para o duelo entre Chelsea e Brighton, pela Premier League, torcedores do time londrino foram até a porta do Stamford Bridge para protestar contra a realização da Superliga Europeia, torneio que os Blues entraram como fundadores.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUEOs torcedores levaram faixas, cartazes e gritaram palavras de ordem contra a realização da nova competição, na qual eles julgam como 'elitista' e que os donos do clube visam apenas o dinheiro.
O protesto parece ter surtido efeito, já que momentos depois do início da manifestação o clube londrino, segundo a imprensa inglesa, recuou na intenção de participar da Superliga Europeia e deve deixar a competição antes mesmo de começar, assim como o Manchester City.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados