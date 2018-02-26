Torcedores do Vitória brigam com família de jogador no Salvador Costa

A derrota do Vitória por 2 a 1 para o Real Noroeste, no último sábado (24), terminou em confusão no fim da partida, no gramado do estádio Salvador Costa. De acordo com relatos, tudo começou no segundo tempo, quando o atacante Victor tentou dar um chapéu no rival, perdeu a bola e na sequência o Alvianil sofreu o segundo gol.

Torcedores teriam ficado irritados com a falha do jogador em campo. No apito final, os alvianis foram para o alambrado protestar e Victor fez um gesto obsceno quando ia para o vestiário. A torcida acabou invadindo o campo e, em uma confusão generalizada, agrediu familiares do jogador. Até o técnico Vevé, do Real Noroeste, tentou apartar a briga.