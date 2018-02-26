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Capixabão

Torcedores do Vitória brigam com família de jogador no Salvador Costa

Os torcedores alvianis teriam se irritado com falha de atacante no jogo, que resolveu no gol do Real Noroeste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 17:29

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 17:29

A derrota do Vitória por 2 a 1 para o Real Noroeste, no último sábado (24), terminou em confusão no fim da partida, no gramado do estádio Salvador Costa. De acordo com relatos, tudo começou no segundo tempo, quando o atacante Victor tentou dar um chapéu no rival, perdeu a bola e na sequência o Alvianil sofreu o segundo gol.
Torcedores teriam ficado irritados com a falha do jogador em campo. No apito final, os alvianis foram para o alambrado protestar e Victor fez um gesto obsceno quando ia para o vestiário. A torcida acabou invadindo o campo e, em uma confusão generalizada, agrediu familiares do jogador. Até o técnico Vevé, do Real Noroeste, tentou apartar a briga.
O Vitória se manifestou através de nota. "O Vitória Futebol Clube repudia todo e qualquer ato de violência. Entendemos a importância do torcedor e seu papel na identidade e retomada que o clube vêm tendo neste período de reconstrução, mas tanto o apoio, quanto as críticas, devem ficar somente nas arquibancadas. Também lamentamos a postura do atleta, que gesticulou de forma ofensiva à torcida e já está sendo punido disciplinarmente. A diretoria do clube está analisando as imagens e, caso algum sócio seja identificado, será excluído do quadro do clube".

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