Torcedores do São Paulo viajam do Mato Grosso para ver a semifinal do Paulista

O amor pelo time pode fazer você percorrer qualquer distância. Hoje, o Majestoso será especial para os são-paulinos Silvio, Felipe e Reginaldo. O trio viajou do Mato Grosso para acompanhar o clássico do São Paulo contra o Corinthians, neste sábado (27), às 16h, pela semifinal do Paulistão. - Estou aqui curtindo o jogo do São Paulo com meu tio, Reginaldo, e meu primo, Felipe. Era para ter mais pessoas, mas infelizmente não pudemos vir. Hoje, estamos aqui e vamos sair vitoriosos, se Deus quiser. A viagem foi cansativa, dois dias dentro do ônibus, nosso joelho não aguenta. Mas vale a pena pelo São Paulo - disse Sílvio, de 38 anos, morador de Sorriso.