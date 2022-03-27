Torcedores do São Paulo viajam do Mato Grosso para ver a semifinal do Paulista

O amor pelo time pode fazer você percorrer qualquer distância. Hoje, o Majestoso será especial para os são-paulinos Silvio, Felipe e Reginaldo. O trio viajou do Mato Grosso para acompanhar o clássico do São Paulo contra o Corinthians, neste sábado (27), às 16h, pela semifinal do Paulistão. - Estou aqui curtindo o jogo do São Paulo com meu tio, Reginaldo, e meu primo, Felipe. Era para ter mais pessoas, mas infelizmente não pudemos vir. Hoje, estamos aqui e vamos sair vitoriosos, se Deus quiser. A viagem foi cansativa, dois dias dentro do ônibus, nosso joelho não aguenta. Mas vale a pena pelo São Paulo - disse Sílvio, de 38 anos, morador de Sorriso.
O sentimento é compartilhado pelo seu primo Felipe, de 35 anos, morador de Presidente Epitácio, também no Mato Grosso.- A ideia da viagem surgiu espontaneamente, vamos assistir o jogo, vamos, guardamos um dinheirinho e graças a Deus, deu para nós virmos. Se chegar na final, vamos ter que economizar (risos) - disse Felipe.