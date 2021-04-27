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Torcedores do Rayo Vallecano 'desinfetam' estádio após visita de líder da extrema-direita

Após visita de Santiago Abiscal, líder do VOX, torcedores do Rayo Vallecano protestaram em frente ao estádio...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 20:05

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 20:05
Crédito: Carrusel Deportivo
Nesta terça-feira, o Estádio de Vallecas foi 'desinfetado' por torcedores do Rayo Vallecano, que levaram produtos de limpeza para passar no estádio. O protesto foi feito após a visita de Santiago Abascal, líder do VOX, partido de extrema-direita da Espanha.
Veja a tabela do EspanholA visita de Santiago Abascal, líder da extrema-direita espanhola, ao Estádio de Vallecas não passou batida pelos torcedores. Após ser convidado pelo presidente do Rayo, Raúl Martin Presa, para visitar o clube junto de Rocío Monasterio, candidata a prefeita de Madrid, o presidente do VOX viu protestos da torcida da equipe.
A torcida do Rayo Vallecano foi ao estádio com produtos de limpeza e um traje de proteção para 'limpar' Vallecas após a presença de Abascal. O clube e a sua torcida são conhecidos por abraçar pautas vinculadas à esquerda, e a visita de um político de um campo extremo e opositor não agradou.
Após o protesto feito pela torcida do Rayo Vallecano, Santiago Abascal atacou os manifestantes do bairro de Vallecas, também conhecido por tradição operária e de esquerda.
- Vallecas não merece ser conhecida só por causa de alguns energúmenos - disse Santiago Abascal.

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