Torcedores do PSG fazem longas filas para comprar camisa de Lionel Messi

Não era dia de jogo, mas o Parque dos Príncipes amanheceu lotado. Nesta quarta-feira, dia da apresentação de Lionel Messi como mais novo reforço do Paris Saint-Germain, os torcedores da equipe francesa fizeram longas filas em busca da nova camisa do jogador argentino no estádio do time parisiense.
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Desde as primeiras horas da manhã, os torcedores se aglomeraram à espera da abertura da loja oficial do clube para conseguir a vestimenta com o nome do seis vezes melhor do mundo. Vale lembrar que Messi não usará o número 10 que está habituado. O argentino será o camisa 30.
Quem conseguiu comprar a vestimenta, tratou de mostrá-la como um prêmio. No site do PSG, as camisas são vendidas por valores de 87,99 euros (versão infantil), 107,99 euros (feminina) e 157,99 (masculina). Na conversão para o real, os preços são, respectivamente, R$ 538,37, R$ 660,74 e R$ 966,67.