Torcedores do PSG fazem longas filas para comprar camisa de Lionel Messi

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Não era dia de jogo, mas o Parque dos Príncipes amanheceu lotado. Nesta quarta-feira, dia da apresentação de Lionel Messi como mais novo reforço do Paris Saint-Germain, os torcedores da equipe francesa fizeram longas filas em busca da nova camisa do jogador argentino no estádio do time parisiense.

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Desde as primeiras horas da manhã, os torcedores se aglomeraram à espera da abertura da loja oficial do clube para conseguir a vestimenta com o nome do seis vezes melhor do mundo. Vale lembrar que Messi não usará o número 10 que está habituado. O argentino será o camisa 30.