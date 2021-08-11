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futebol

Torcedores do PSG fazem longas filas para comprar camisa de Lionel Messi

Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, amanheceu lotado com torcedores em busca da nova camisa do argentino. Preços chegam a quase R$ 1 mil na conversão para nossa moeda...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 10:20

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 10:20

Crédito: AFP
Não era dia de jogo, mas o Parque dos Príncipes amanheceu lotado. Nesta quarta-feira, dia da apresentação de Lionel Messi como mais novo reforço do Paris Saint-Germain, os torcedores da equipe francesa fizeram longas filas em busca da nova camisa do jogador argentino no estádio do time parisiense.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22+ Veja as melhores imagens da apresentação de Lionel Messi no PSG
Desde as primeiras horas da manhã, os torcedores se aglomeraram à espera da abertura da loja oficial do clube para conseguir a vestimenta com o nome do seis vezes melhor do mundo. Vale lembrar que Messi não usará o número 10 que está habituado. O argentino será o camisa 30.
Quem conseguiu comprar a vestimenta, tratou de mostrá-la como um prêmio. No site do PSG, as camisas são vendidas por valores de 87,99 euros (versão infantil), 107,99 euros (feminina) e 157,99 (masculina). Na conversão para o real, os preços são, respectivamente, R$ 538,37, R$ 660,74 e R$ 966,67.

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