Torcedores do Napoli roubam carro de treinador e só vão devolver após pedido de demissão do cargo

Pressão para o treinador do Napoli. Torcedores do clube italiano deixaram uma faixa do lado de fora do estádio do clube com mensagem a Luciano Spalletti. O aviso dado pelos torcedores é que devolveriam o carro do técnico, que foi roubado em outubro de 2021, mas com uma condição: a demissão do treinador.+ Real Madrid pretende renovar com Vinícius Júnior e novo contrato deve triplicar o salário do jogador

- 16-10-21: Spalletti, nós devolveremos o (Fiat) Panda para você. Baste que vá embora! - diz a mensagem na faixa, assinada por ‘os ladrões’.

A revolta dos torcedores do Napoli se dá devido ao desempenho da equipe no Campeonato Italiano. O clube disputava o título ao lado de Milan e Inter de Milão, mas perdeu a corrida e, mesmo assegurando a vaga na Champions League, não foi o suficiente para a alegria de alguns torcedores.

Na temporada, o Napoli caiu na primeira fase da Liga Europa para o Barcelona e foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Itália após perder para a Fiorentina.