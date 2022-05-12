Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcedores do Napoli roubam carro de treinador e só vão devolver após pedido de demissão do cargo
futebol

Torcedores do Napoli roubam carro de treinador e só vão devolver após pedido de demissão do cargo

Uma faixa foi deixada ao lado de fora do estádio com uma mensagem contra Luciano Spalletti, técnico do Napoli
...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 13:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 13:15
Pressão para o treinador do Napoli. Torcedores do clube italiano deixaram uma faixa do lado de fora do estádio do clube com mensagem a Luciano Spalletti. O aviso dado pelos torcedores é que devolveriam o carro do técnico, que foi roubado em outubro de 2021, mas com uma condição: a demissão do treinador.+ Real Madrid pretende renovar com Vinícius Júnior e novo contrato deve triplicar o salário do jogador
- 16-10-21: Spalletti, nós devolveremos o (Fiat) Panda para você. Baste que vá embora! - diz a mensagem na faixa, assinada por ‘os ladrões’.
A revolta dos torcedores do Napoli se dá devido ao desempenho da equipe no Campeonato Italiano. O clube disputava o título ao lado de Milan e Inter de Milão, mas perdeu a corrida e, mesmo assegurando a vaga na Champions League, não foi o suficiente para a alegria de alguns torcedores.
Na temporada, o Napoli caiu na primeira fase da Liga Europa para o Barcelona e foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Itália após perder para a Fiorentina.
Crédito: TorcedoresserevoltamcomLucianoSpallettinoNapoli(Foto:AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados