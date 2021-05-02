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Torcedores do Manchester United invadem Old Trafford em protesto contra donos do clube

Partida contra o Liverpool, às 12h30 deste domingo, deve sofrer atraso no horário...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 10:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 10:53
Crédito: Reprodução
Após protesto iniciado no Hotel Lowry, torcedores do Manchester United invadiram Old Trafford para ações contra os Glazers, donos do clube inglês. A expectativa é de que o jogo contra o Liverpool, que ocorre às 12h30 (de Brasília) deste domingo, sofra atrasos no horário.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE Nos arredores do estádio, torcedores entoam cantos contra a família Glazer. Faixas e sinalizadores também são presentes. Ed Woodward, diretor executivo do Manchester United, foi um dos que mais sofria com protestos e já anunciou que deixará o clube no final da temporada. O Manchester United enfrenta o Liverpool, neste domingo, às 12h30 (de Brasília). Caso não vençam a partida, os Red Devils verão o Manchester City conquistar o troféu da Premier League.

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