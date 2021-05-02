Torcedores do Manchester United invadem Old Trafford em protesto contra donos do clube

Após protesto iniciado no Hotel Lowry, torcedores do Manchester United invadiram Old Trafford para ações contra os Glazers, donos do clube inglês. A expectativa é de que o jogo contra o Liverpool, que ocorre às 12h30 (de Brasília) deste domingo, sofra atrasos no horário.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE Nos arredores do estádio, torcedores entoam cantos contra a família Glazer. Faixas e sinalizadores também são presentes. Ed Woodward, diretor executivo do Manchester United, foi um dos que mais sofria com protestos e já anunciou que deixará o clube no final da temporada. O Manchester United enfrenta o Liverpool, neste domingo, às 12h30 (de Brasília). Caso não vençam a partida, os Red Devils verão o Manchester City conquistar o troféu da Premier League.