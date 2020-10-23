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Torcedores do Galo poderão visitar o Centro de Experiências do estádio do clube, a Arena MRV

O espaço oferece uma visita interativa às instalações do futuro estádio alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 15:17

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 15:17

Crédito: O Centro de Experiências é mais uma ação do Galo para se relacionar com seu torcedor-(Divulgação/Arena MRV
Depois de um mês de exclusividade para sócios Galo na Veia, chegou a vez de o público geral visitar o Centro de Experiências da Arena MRV. O torcedor que não participa do programa GNV poderá comprar os ingressos a partir deste sábado, 24 de outubro. Os ingressos são vendidos aqui e agora já contemplam o mês de novembro.
No Centro de Experiências, o torcedor tem uma prévia de tudo o que poderá usufruir na Arena MRV. Nos 350 m² há uma maquete 3D, que simula como será em dia de jogos e eventos na Arena MRV, um vídeo em 180°, um camarote modelo e uma incrível experiência em realidade virtual. Além disso, fica guardado para o final um dos pontos altos da visita: um deck para que o torcedor acompanhe as obras do Arena.
Os ingressos custam R$ 30, e a venda é feita somente online. A atração VR (Realidade Virtual) é um espaço de imersão, por isso tem seu valor cobrado à parte (R$ 10). Nessa atração, o torcedor tem a sensação de ser transportado para o futuro, vivenciando um contato com a Arena MRV pronta, visitando o vestiário, sala de aquecimento e até o gramado. O sócio Galo na Veia tem 50% de desconto nas duas modalidades de ingresso O Centro de Experiência funciona de 3ª a 6ª feira, das 10h às 19h, com permanência até as 20h, e aos sábados, das 9h às 18h, com permanência até as 19h.
SERVIÇO:Centro de Experiências da Arena MRVHorário de funcionamento:Terça à sexta-feira – 10h às 19h / Sábado – 10h às 18hValores:R$30 (Tour sem realidade virtual) / R$40 (Tour com realidade virtual*)*Idade mínima para realizar a experiência de realidade virtual é 10 anos.Sócio Galo na Veia tem 50% de descontoLocalização:Rua Cristina Maria de Assis, 300, bairro CalifórniaMais informações sobre a visita, clique aqui.

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