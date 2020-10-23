Torcedores do Galo poderão visitar o Centro de Experiências do estádio do clube, a Arena MRV

Crédito: O Centro de Experiências é mais uma ação do Galo para se relacionar com seu torcedor-(Divulgação/Arena MRV

Depois de um mês de exclusividade para sócios Galo na Veia, chegou a vez de o público geral visitar o Centro de Experiências da Arena MRV. O torcedor que não participa do programa GNV poderá comprar os ingressos a partir deste sábado, 24 de outubro. Os ingressos são vendidos aqui e agora já contemplam o mês de novembro.

No Centro de Experiências, o torcedor tem uma prévia de tudo o que poderá usufruir na Arena MRV. Nos 350 m² há uma maquete 3D, que simula como será em dia de jogos e eventos na Arena MRV, um vídeo em 180°, um camarote modelo e uma incrível experiência em realidade virtual. Além disso, fica guardado para o final um dos pontos altos da visita: um deck para que o torcedor acompanhe as obras do Arena.

Os ingressos custam R$ 30, e a venda é feita somente online. A atração VR (Realidade Virtual) é um espaço de imersão, por isso tem seu valor cobrado à parte (R$ 10). Nessa atração, o torcedor tem a sensação de ser transportado para o futuro, vivenciando um contato com a Arena MRV pronta, visitando o vestiário, sala de aquecimento e até o gramado. O sócio Galo na Veia tem 50% de desconto nas duas modalidades de ingresso O Centro de Experiência funciona de 3ª a 6ª feira, das 10h às 19h, com permanência até as 20h, e aos sábados, das 9h às 18h, com permanência até as 19h.