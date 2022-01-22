Torcedores do Cruzeiro protestam contra Globo e FMF com galinhas e milho na porta da federação

Torcedores do Cruzeiro protagonizaram um protesto inusitado neste sábado, 22 de janeiro. Os cruzeirenses levaram galinhas e milho para a sede da Federação Mineira de Futebol (FMF) por não concordarem com a tabela de jogos da Raposa no Campeonato Mineiro, que começa no dia 26 de janeiro, quarta-feira. E a bronca também foi direcionada à TV Globo, que irá transmitir os jogos do Estadual. A TV Globo vai transmitir a competição, mas sem ter acordo com o time celeste, que vendeu seus direitos de TV para o site do jornal “O Tempo”. A Raposa terá horários fora do padrão de suas partidas no meio de semana como mandante.

A própria FMF confirmou que a decisão da tabela celeste foi tomada em conjunto com a Globo.

Para se ter uma ideia, a estreia do Cruzeiro no Estadual, contra a URT, será, às 17h, horário incomum para o torcedor, que sempre vê jogos neste período à noite, 19h, ou 21h30.O atual bicampeão mineiro e maior rival da Raposa, o Atlético-MG não terá problemas com horários fora do padrão. Suas partidas estão marcadas dentro da normalidade que o torcedor está habituado. A estreia do Galo está marcada para dia 26 de janeiro, quarta-feira, às 19h, contra o Villa Nova, no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima.

Confira como será a tabela cruzeirense na fase de classificação do Estadual de Minas Gerais

Cruzeiro x URT - 26/01 (quarta-feira), às 17h, no MineirãoAthletic x Cruzeiro - 30/01 (domingo), às 11h, no Joaquim PortugalCruzeiro x América-MG - 2/2 (quarta-feira), às 17h30, no MineirãoCaldense x Cruzeiro - 5/2 (sábado), às 16h30, no RonaldãoCruzeiro x Democrata-GV - 9/2 (quarta-feira), às 18h, no MineirãoTombense x Cruzeiro - 12/2 (sábado), às 19h, no AlmeidãoCruzeiro x Uberlândia - 16/2 (quarta-feira), às 18h, no MineirãoCruzeiro x Villa Nova - 20/2 (domingo), às 11h, no MineirãoAtlético-MG x Cruzeiro - 6/3 (domingo), às 19h, no MineirãoCruzeiro x Patrocinense - 13/3 (domingo), às 20h30, no MineirãoPatrocinense x Cruzeiro - 19/3 (sábado), às 16h30, no Pedro Alves do Nascimento