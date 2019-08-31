Torcedores de Desportiva e Rio Branco brigam antes do clássico

Torcidas de Desportiva e Rio Branco se enfrentaram nas imediações do Engenheiro Araripe Crédito: João Henrique Castro

Momentos antes da bola rolar pelo clássico entre Desportiva e Rio Branco em partida válida pela 4ª rodada da Copa Espírito Santo, no Estádio Engenheiro Araripe, torcedores dos dois time brigaram nas imediações do Terminal Jardim América, em Cariacica - o maior clássico do Espírito santo não acontecia na competição há sete anos. Uma pessoa acabou ferida na cabeça e foi levada, consciente, e com sangramento para o Pronto Atendimento de Alto Lage.

De acordo com a Polícia Militar, os torcedores se agrediram com pedras e pedaços de madeira, quando uma guarnição se deparou com a confusão, segundo informações do boletim de ocorrência. Para conter a briga, os policiais acionaram a sirena da viatura e fizeram uso de balas de borracha.

POLICIAL FALA SOBRE BRIGA ANTES DO JOGO