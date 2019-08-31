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Copa ES

Torcedores de Desportiva e Rio Branco brigam antes do clássico

O embate ocorreu próximo ao Terminal Jardim América e segundo a Polícia Militar, os envolvidos se agrediram com pedras e paus . Uma pessoa acabou ferida na cabeça

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 13:13

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

31 ago 2019 às 13:13
Torcidas de Desportiva e Rio Branco se enfrentaram nas imediações do Engenheiro Araripe Crédito: João Henrique Castro
Momentos antes da bola rolar pelo clássico entre Desportiva e Rio Branco em partida válida pela 4ª rodada da Copa Espírito Santo, no Estádio Engenheiro Araripe, torcedores dos dois time brigaram nas imediações do Terminal Jardim América, em Cariacica - o maior clássico do Espírito santo não acontecia na competição há sete anos. Uma pessoa acabou ferida na cabeça e foi levada, consciente, e com sangramento para o Pronto Atendimento de Alto Lage. 
> Com três de Carlos Vitor, Vitória goleia o Linhares no Salvador Costa
De acordo com a Polícia Militar, os torcedores se agrediram com pedras e pedaços de madeira, quando uma guarnição se deparou com a confusão, segundo informações do boletim de ocorrência. Para conter a briga, os policiais acionaram a sirena da viatura e fizeram uso de balas de borracha.
POLICIAL FALA SOBRE BRIGA ANTES DO JOGO
Ao notarem a presença dos policiais, os torcedores correram e se dispersaram. Pouco depois, já nas ruas que dão acesso ao estádio, novo princípio de confusão, mas segundo a PM, a situação foi controlada rapidamente. Ainda de acordo com o a Polícia, não houve detenções.  

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