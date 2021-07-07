Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcedores da Itália fazem a festa em Wembley após vaga na final da Eurocopa; confira o vídeo
futebol

Torcedores da Itália fazem a festa em Wembley após vaga na final da Eurocopa; confira o vídeo

Classificados após vitória contra a Espanha, italianos fizeram a festa após classificação para grande final da Eurocopa 2020
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 20:01

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 20:01

A torcida da Seleção Italiana celebrou, nas ruas de Londres, a classificação para a final da Eurocopa. Após a vitória nos pênaltis sobre a Espanha, os italianos celebraram a classificação para a decisão da competição, onde enfrentarão a Inglaterra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados