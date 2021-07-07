Torcedores da Itália fazem a festa em Wembley após vaga na final da Eurocopa; confira o vídeo

A torcida da Seleção Italiana celebrou, nas ruas de Londres, a classificação para a final da Eurocopa. Após a vitória nos pênaltis sobre a Espanha, os italianos celebraram a classificação para a decisão da competição, onde enfrentarão a Inglaterra.
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