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Torcedora símbolo do Atlético-MG, Ana Cândida, a Vovó do Galo, morre aos 101 anos

Ana Cândida Marques faleceu nesta quinta-feira, 13de janeiro, às 14h, segundo as informações de seus familiares...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 16:58

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 16:58

Uma notícia triste para o torcedor do Atlético-MG. A Vovó do Galo, Ana Cândida de Oliveira Marques, torcedora símbolo do clube mineiro, faleceu nesta quinta-feira, 13 de janeiro, às 14h. A informação do óbito foi confirmada pelo perfil oficial da atleticana no Twitter .
A família enviou uma nota sobre o fato.
-Viemos com muito pesar informar que nossa querida Vovó do Galo, Ana Cândida de Oliveira Marques, faleceu hoje, às 14h. -Nós, familiares e amigos, agradecemos o carinho destinado a ela durante todos esses anos- acrescentou a nota.
Ela faleceu aos 101 anos de idade e sempre estava nos jogos do Galo, Recentemente viu os bicampeonatos Brasileiros e da Copa do Brasil do alvinegro
Crédito: AVovódoGalofoi símbolodeamorpeloAtlético-MGemsuavidacentenária-(BrunoCantini/Atlético-MG

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