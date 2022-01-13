Torcedora símbolo do Atlético-MG, Ana Cândida, a Vovó do Galo, morre aos 101 anos

Uma notícia triste para o torcedor do Atlético-MG. A Vovó do Galo, Ana Cândida de Oliveira Marques, torcedora símbolo do clube mineiro, faleceu nesta quinta-feira, 13 de janeiro, às 14h. A informação do óbito foi confirmada pelo perfil oficial da atleticana no Twitter .

A família enviou uma nota sobre o fato.

-Viemos com muito pesar informar que nossa querida Vovó do Galo, Ana Cândida de Oliveira Marques, faleceu hoje, às 14h. -Nós, familiares e amigos, agradecemos o carinho destinado a ela durante todos esses anos- acrescentou a nota.

Ela faleceu aos 101 anos de idade e sempre estava nos jogos do Galo, Recentemente viu os bicampeonatos Brasileiros e da Copa do Brasil do alvinegro