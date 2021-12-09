Torcedora emociona com homenagem ao pai e passa às filhas amor pelo Atlético-MG: 'É um elo muito forte'

"Meu pai me ensinou a torcer, a amar o Galo incondicionalmente". Essa é a história de Anne Menezes, mas poderia ser a de milhares de pessoas que se emocionaram nos últimos dias com uma imagem em que ela homenageia o pai, Edson Menezes, que morreu há 19 anos, no jogo do título do Atlético-MG no Mineirão. Quando o clube mineiro levantou a taça do Campeonato Brasileiro novamente depois de 50 anos, Anne se entregou às lágrimas ao lembrar da paixão, que é uma herança familiar. Na internet, a foto de Daniel Teobaldo ganhou grandes proporções.

- Como não tinha muitas fotos com papai e nem dava tempo de revelar, fiz o cartaz um dia antes com as minhas filhas. Cada uma fez um, mas por motivos óbvios não conseguia empunhar os três. Eu e minha família somos apaixonados pelo Galo, ser Galo pra nós é igual sobrenome mesmo. Porém, comigo e com meu pai, é um elo muito forte. Ele faleceu há quase 20 anos e a maioria das nossas lembranças são futebol. Na quinta-feira, quando fomos declarados campeões, eu não acreditei. Fiquei "mentira, não ganhou" - contou, em contato com o LANCE!.

Por conta dos altos valores dos ingressos, Anne teve dificuldades de ir ao jogo e só confirmou a presença no próprio domingo para se tornar uma das imagens mais marcantes desse título do Galo. Antes da partida, o clube propôs que os torcedores levassem fotos de atleticanos que se foram antes de ver o time ser campeão brasileiro novamente, mas que seguem fazendo parte da torcida.

- Eu precisava ir de qualquer jeito. Minhas amigas falaram que eu tinha que estar presente, se movimentaram e eu fui. Quando o jogo acabou eu lembrei de tudo que o papai falou, de tudo que me ensinou, a "atleticanidade", de saber de futebol. Levantei o cartaz, estava todo mundo esperando a taça, e eu lembrei dele. A Libertadores em 2013 foi importante, a Copa do Brasil 2014 também, mas o Brasileiro para o atleticano tem um motivo maior, especialmente para os antigos. Meu pai estava presente em 1971, 1977, 1981, 1988. Perdemos o Brasileiro por intervenções externas, ele jogava futebol e para ele era importante ganhar no campo. Lembrei de tudo que ele falava, de ser contra tudo e contra todos, que atleticano torce contra o vento - lembrou.LEGADO

Mais de 60 mil pessoas lotaram o Mineirão para a entrega da taça do Brasileirão, na vitória por 4 a 3 sobre o Red Bull Bragantino. Mas não eram só elas que estavam ali. Pais, mães, amigos, avós, parentes, milhares de pessoas que partiram antes de o Atlético-MG, enfim, levantar o troféu tão engasgado também foram homenageadas. Anne Menezes ainda volta a se emocionar ao falar sobre o pai, responsável por passar não só o amor pelo Atlético como também o conhecimento sobre futebol.

- Meu pai me ensinou a torcer, a amar o Galo incondicionalmente. Depois de cada derrota eu chorava muito e ele me falava "você torce para algo muito maior do que só uma vitória, torce para o Galo". Ele enxugava minhas lágrimas, levantava meu rosto e respirava fundo junto comigo. Fiquei muito brava porque o juiz aparentemente não tinha deixado ser gol do Galo. Eu tinha 10 anos. Quando ganhamos a Copa Conmebol de 1997, eu fiz meu pai comprar todos os jornais possíveis e impossíveis. Ele disse "não se acostuma, torcer para o Galo nem sempre é bom". Ficou calado, parou, riu de canto de boca e completou "mas sempre é bom".

O pai, como ela diz, era "boleiro nato", canhoto, mas não virou jogador por conta de uma lesão. Hoje, Anne lembra com carinho de crescer no Mineirão ao lado de Edson e tenta passar para as filhas Ana Victória, de sete anos, que se chama Victoria em homenagem ao goleiro Victor, e Aurora, de cinco, o amor pelo clube. Elas não costumam ir aos jogos por conta dos valores, mas a mãe mantem "na raça" o elo com o time. Para o jogo da entrega da taça contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, o preço ia de R$ 119 a R$ 500.

Agora o Atlético-MG pode fazer com que Anne e todos os torcedores comemorem mais uma vez um bicampeonato. Neste domingo, às 17h30, o Galo inicia a decisão da Copa do Brasil contra o Athletico Paranaense, no Mineirão. A volta é no dia 15, quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada.

- Vencer o brasileiro foi mais que ganhar um campeonato, foi uma reparação histórica. Sobre a Copa do Brasil, como toda boa atleticana, eu torço contra o vento, e não acredito em nada ganho. Que venham as finais - finalizou.