Torcedor morre após sofrer ataque cardíaco na Inglaterra

Paul Parish, torcedor do Fulham, morreu na tarde deste sábado, na Inglaterra, após sofrer um ataque cardíaco durante a partida contra o Blackpool, pela segunda divisão inglesa. O torcedor foi retirado com vida do estádio, mas morreu no hospital. A partida chegou a ser interrompida aos 12 minutos para assistência a Parish.+ Ex-Palmeiras, Arthur Cabral é anunciado como reforço de clube italiano
"É com imensa tristeza que informamos aos fãs o falecimento do torcedor, Paul Parish. Paul sofreu uma parada cardíaca e recebeu tratamento na arquibancada do jogo desta tarde antes de ser transferido para o hospital. Nossas condolências aos entes queridos de Paul", trouxe comunicado da equipe inglesa.
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