Torcedor morre após sofrer ataque cardíaco na Inglaterra

Paul Parish, torcedor do Fulham, morreu na tarde deste sábado, na Inglaterra, após sofrer um ataque cardíaco durante a partida contra o Blackpool, pela segunda divisão inglesa. O torcedor foi retirado com vida do estádio, mas morreu no hospital. A partida chegou a ser interrompida aos 12 minutos para assistência a Parish.+ Ex-Palmeiras, Arthur Cabral é anunciado como reforço de clube italiano