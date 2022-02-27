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futebol

Torcedor morre antes do jogo entre Pouso Alegre e Atlético-MG

O torcedor  teve duas paradas cardiorrespiratórias, chegou a ser socorrido, foi levado para hospital, mas não resistiu...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2022 às 17:29
Um torcedor passou mal antes do jogo entre Pouso Alegre x Atlético-MG, no sábado, pelo Campeonato Mineiro, na arquibancada do Estádio Manduzão, no sábado, 26 de fevereiro. Ele não resistiu após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias. A informação foi divulgada pela EPTV Sul de Minas, Afiliada Rede Globo. O hospital Samuel Libânio, para onde o torcedor foi levado, não se manifestou sobre o caso. Lucídio de Souza Lopes, de 70 anos, passou mal antes da partida, caiu de alguns degraus, foi socorrido, mas não resistiu. O Corpo de Bombeiros, socorreu Lucíidio, mas no hospital, não teve como reverter o quadro. O Pouso Alegre emitiu uma nota de pesar no fim da noite lamentando a morte. Outros dois torcedores passaram mal no estádio devido ao calor, que passou dos 30 graus em Pouso Alegre durante a tarde. Eles foram atendidos, mas passam bem.
Crédito: Otorcedorchegouasersocorrido,masinfelizmentenãoresistiuefaleceu-(Reprodução/EPTV

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