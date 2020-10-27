Torcedor mirim que sofre de anemia falciforme recebe recado especial de Osvaldo

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Apesar da eliminação no último domingo (25) pela Copa do Brasil, o jovem torcedor do Leão Ícaro Gandaia, de apenas 11 anos de idade, tem passado por uma semana que, certamente, ficará marcada para sempre na sua memória com carinho especial.

Depois de apresentar boa recuperação de um quadro mais agudo de anemia falciforme (doença crônica e genética que fragiliza a formação dos glóbulos vermelhos) e podendo agora encerrar sua reabilitação em casa, ele recebeu um recado especial de um integrante do plantel de Rogério Ceni.

O atacante Osvaldo enviou uma mensagem de apoio ao torcedor mirim que, assim que se deu conta do que se tratava, se mostrou muito emocionado e também emocionou as enfremeiras e funcionárias do hospital que ajudaram a preparar a surpresa.